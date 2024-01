Le Conseil fédéral ordonne la fermeture de cette autoroute romande

Le tronçon de l'A1 entre Avenches et Payerne en juin pour des tests militaires.

L'autoroute A1, près de Payerne. Image: KEYSTONE

L'autoroute A1 entre Avenches et Payerne (VD) sera fermée entre le 4 et le 6 juin pour permettre aux Forces aériennes de vérifier leur dispositif de défense, a décidé mercredi le Conseil fédéral. La fermeture aura lieu pendant 36 heures au maximum.

Voici pourquoi l'autoroute A1 sera fermée

L’objectif de l’armée est de tester sa capacité à décentraliser ses moyens de défense aérienne, explique le gouvernement dans un communiqué. Les Forces aériennes doivent être capables d'engager des avions de combat à partir de sites improvisés.

Outre les sites de Dübendorf (ZH), Alpnach (OW) et Locarno (TI), destinés au transport, l'armée dispose de trois bases aériennes d'où peuvent décoller les avions de combat, à Payerne, à Emmen (LU) et à Meiringen (BE). Ce nombre restreint de sites rend les Forces aériennes vulnérables aux systèmes d'armes à longue portée. La décentralisation permet de réduire ce risque.

Dans le contexte actuel tendu, notamment en Europe avec la guerre en Ukraine, la protection de l'espace aérien constitue un élément-clé de la capacité de défense, relève le Conseil fédéral. Afin de pouvoir continuer à remplir sa mission, «l'armée doit renforcer pleinement, résolument et à temps sa capacité de défense dans tous les espaces d'opération», à savoir sol, air et cyberespace.



Voici où et à quelle heure l'autoroute A1 sera fermée

Le test pratique comprendra des atterrissages et des décollages de F/A-18. Planifiée entre le mardi 4 juin à 21h et le jeudi 6 juin à 9h, la fermeture a été organisée avec l'Office fédéral des routes ainsi que les polices vaudoise et fribourgeoise. Le trafic sera dévié par la route cantonale.

Des tests comparables ont déjà été effectués dans les années 1970 et 1980 avec des avions de combat de type Hunter et F5-Tiger sur des tronçons d'autoroute sur le Plateau. (jah/ats)