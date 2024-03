Epidémie de gastro chez les recrues suisses

Plus de 30 recrues effectuant leur service militaire à Thoune (BE) et Jassbach (BE) ont contracté une grippe intestinale.

Image: KEYSTONE

Plus de 30 recrues effectuant leur service militaire sur les places d'armes de Thoune (BE) et de Jassbach (BE) ont contracté une grippe intestinale. Un communiqué de l'armée annonce jeudi qu'elles ont été séparées du reste de la troupe et sont prises en charge par du personnel médical spécialisé. Une journée portes ouvertes prévue samedi à Thoune est annulée.

Les malades font partie de l'Ecole de chars 21, l'Ecole d'officiers des blindés et de l'artillerie 22 et l'Ecole de maintenance 43, à Thoune, ainsi que de l'Ecole des opérations électroniques 64 à Jassbach.

La journée de visite devait être réservée aux proches des recrues de trois compagnies de l'Ecole de chars 21. Celle prévue la semaine suivante, le 15 mars, à l'Ecole d'opérations électroniques de Jassbach devrait avoir lieu comme planifié. (jah/ats)