Le chef de l'armée demande des exercices militaires avec l'OTAN

Thomas Süssli est le chef de l'armée suisse depuis le 1er janvier 2020 Image: sda

Cette déclaration intervient suite à la rencontre de ministre suisse de la défense Viola Amherd et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, en vue d'une collaboration plus étroite entre la Suisse et l'alliance atlantique.

Le chef de l'armée suisse Thomas Süssli a demandé une intensification de la collaboration avec l'OTAN, a-t-il indiqué jeudi. Il souhaite notamment que les troupes au sol puissent s'entraîner avec l'alliance militaire comme les forces aériennes et les forces spéciales.

«Il est important de comprendre les procédures d'engagement, les structures et les processus» Thomas Süssli srf

Il n'a pas exclu de participer à des exercices de l'article 5 du traité de l'OTAN, celui dit «d'assistance», qui stipule que si un pays de l'alliance est attaqué, les autres membres promettent de lui prêter assistance.

La ministre suisse de la défense Viola Amherd a rencontré mercredi à Bruxelles le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg. Elle lui a notamment présenté ses souhaits de renforcer la collaboration entre la Suisse et l'alliance atlantique.

Bémol de l'OTAN

Concrètement, la Suisse souhaite participer davantage aux exercices de l'OTAN, développer l'interopérabilité entre l'armée suisse et l'alliance, renforcer sa participation aux centres de compétences certifiés par l'alliance atlantique, ainsi que collaborer plus étroitement dans les domaines de l'informatique, de la résilience et de l'innovation.

La conseillère fédérale avait laissé ouverte la question de savoir si elle pouvait aussi imaginer une participation de la Suisse aux exercices de l'article 5.

Le secrétaire général de l'OTAN a cependant exprimé son scepticisme quant aux souhaits de la Suisse de participer à davantage d'exercices communs. (ats/jch)