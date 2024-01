Voici combien d'armes ont été volées à l'Armée suisse l'an dernier

Les grosses firmes «dépouillent les consommateurs juste parce qu'elles le peuvent»

Les marges des 20 plus grosses entreprises sur la planète se sont envolées ces cinq dernières années, accusent quatre associations européennes à l'occasion du forum de Davos. Elles appellent à mettre fin aux situations de monopole.

Entre 2018 et 2022, quatre associations européennes estiment que les 20 entreprises présentant les plus grosses capitalisations boursières mondiales ont dégagé une marge moyenne – que ces organisations déterminent comme la différence entre le prix de vente d'un bien ou d'un service et son coût de production – de 50%, citant notamment Apple, Microsoft, Saudi Aramco et LVMH.