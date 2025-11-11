assez ensoleillé11°
Zurich: deux jets de combats suisses interceptent un avion

Vidéo: watson

Mardi matin, plusieurs habitants de la région de Zurich ont levé les yeux, intrigués: deux avions de chasse s’approchaient d’un appareil plus imposant et se plaçaient à ses côtés.
11.11.2025, 13:4511.11.2025, 13:45

L’opération, menée au-dessus d’une zone densément peuplée, n’est pas passée inaperçue: deux jets de combat encadrant un plus gros appareil ont attiré tous les regards. En effet, le ciel zurichois était parfaitement dégagé mardi matin. Que s'est-il passé?

Nous avons contacté le Département fédéral de la défense pour en savoir plus et comprendre si une menace avait plané au-dessus de la plus grande ville du pays. L'armée nous a rassurés: il s’agissait d’un exercice.

Luftwaffe Übung
Les deux jets se sont approchés de l’avion pour un exercice d’interception.Image: zVg

De tels manœuvres font partie des entraînements réguliers des forces aériennes suisses. L’exercice n’était certes pas aussi spectaculaire qu’un atterrissage de chasseurs sur l’autoroute, mais il reste impressionnant – surtout sous un soleil éclatant.

Vous vous souvenez?

Vidéo: watson

Des fois, c'est pour de vrai

Il arrive aussi que ce genre d’intervention soit bien réel. En novembre 2024, l’armée de l’air avait, par exemple, contrôlé un Boeing 747 survolant la Suisse. On apprendra plus tard que le président chinois Xi Jinping se trouvait à bord.

Des F/A-18 suisses interceptent l'avion de Xi Jinping: Pékin est furax

Ce qui, pour l’armée, relevait de la routine – elle effectue environ 200 interceptions par an d’avions survolant le territoire – avait alors provoqué des tensions diplomatiques. Pékin n'avait pas du tout aimé.

Dans le cas présent, un détail a, toutefois, retenu l’attention: mardi matin, un appareil de l’US Air Force a traversé la Suisse depuis Ramstein, en Allemagne, survolant Zurich et la Suisse centrale avant de poursuivre sa route vers le sud.

Flightradar Air Force
La trajectoire de l’appareil américain au-dessus de la Suisse.Image: Flightradar24.com

Selon les données du site de suivi aérien Flightradar24, la trajectoire de l’appareil se dirigeait ensuite vers la mer Adriatique. L’armée n’a pas précisé si le passage de ce vol militaire américain et l’exercice d’interception étaient liés, mais la coïncidence n’a pas manqué de susciter la curiosité de plusieurs observateurs. (vro/jah)

Pionniers du vol en Suisse
1 / 6
Pionniers du vol en Suisse
Oskar Bider fut le premier chef pilote de l’aviation militaire suisse et le premier à survoler les Pyrénées en 1913. (image: musée national suisse)
source: musée national suisse
