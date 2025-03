Renoncer à l'achat des avions de combat F-35 coûterait à la Suisse

Le gouvernement s'est dit conscient que la Suisse dépend de l'étranger en matière d'armement. Il veut réduire cette dépendance dans la mesure du possible, en achetant à l'intérieur du pays et en diversifiant les fournisseurs étrangers. Ces questions doivent être intégrées d'ici au milieu de l'année dans la stratégie de politique d'armement. (ats/cru)

Trump peut rendre l'armée suisse «aveugle et sourde»

Plusieurs parlementaires se sont en outre inquiétés du fait que le gouvernement américain contrôle les mises à jour des logiciels nécessaires à l'exploitation des jets. En dehors de l'Europe, les Etats-Unis font partie des partenaires les plus importants de la Suisse, a rassuré le Conseil fédéral, qui dit miser sur le dialogue et la collaboration, tout en veillant à préserver l'indépendance helvétique.

Le gouvernement part du principe que Washington respectera ses obligations légales ainsi que le prix fixe convenu. A la question de savoir s'il achèterait encore aujourd'hui un avion de combat aux Etats-Unis, il a relevé que le F-35 sera l'avion de combat le plus utilisé en Europe d'ici la fin de la décennie, étant donné que plusieurs pays européens ont aussi opté pour ce modèle.

le plus utilisé

Alors que l'acquisition coûte au total quelque six milliards de francs, la Suisse a versé jusqu'à présent environ 700 millions. Le Conseil fédéral ne compte pas résilier le contrat. Cela affaiblirait «considérablement» la capacité de défense de la Suisse, qui ne pourrait plus protéger efficacement son espace aérien à partir des années 2030.

Plus de «Suisse»

Du 4 - 6 juin 2024, les Forces aériennes suisses testeront leur dispositif de défense sur l’autoroute A1 dans le canton de Vaud. L’objectif de l’armée est de tester sa capacité à décentraliser ses moyens de défense aérienne. Du coup, on a ressorti les images d'archives...

Du 4 - 6 juin 2024, les Forces aériennes suisses testeront leur dispositif de défense sur l’autoroute A1 dans le canton de Vaud. L’objectif de l’armée est de tester sa capacité à décentraliser ses moyens de défense aérienne. Du coup, on a ressorti les images d'archives...

Pourquoi les Italiens ne veulent plus travailler en Suisse

Les pestos de Coop, Migros, Lidl et Globus déçoivent: voici le classement

Les plus lus

L'autoroute fermée cinq nuits entre Estavayer et Yverdon

En raison de travaux, il sera impossible de circuler sur l'A1 dans les deux sens sur ce tronçon.

Si vous devez circuler sur l’autoroute A1 entre Estavayer-le-Lac et Yverdon, préparez-vous à prendre un itinéraire alternatif. Dès ce lundi 10 mars, et chaque nuit jusqu’à samedi matin, cette portion sera fermée dans les deux sens entre 22h et 5h, a annoncé l’Office fédéral des routes (Ofrou).