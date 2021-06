Le Parlement débat des exportations d'armes. Et vous, vous en pensez quoi?

Suisse

Les exportations de matériel de guerre seront, jeudi, au cœur des débats au Conseil des Etats. L'initiative a cependant peu de chances de passer.

L'initiative populaire «contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile» sera débattue par le Conseil des Etats ce jeudi. L'enjeu? Interdire l'exportation de matériel de guerre depuis la Suisse vers les pays impliqués dans un conflit armé. Les pays violant les droits humains, ou qui pourraient agir comme intermédiaire, ne pourraient pas non plus acquérir d'armes.



Qui en pense quoi?

Si l'initiative devait passer, les critères d'autorisation des exportations seraient inscrits dans la Constitution. Le Conseil fédéral et le Parlement ne pourraient donc plus les modifier. Toute adaptation devrait être soumise à l'approbation du peuple et des cantons.

La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats estime qu'une telle réglementation ne serait pas pertinente, au niveau de la Constitution. Pour eux, la marge de manœuvre du Conseil fédéral et du Parlement en serait trop restreinte.

L'initiative est soutenue uniquement par la gauche.

Y a-t-il un contre-projet?

Oui. Celui-ci est soutenu par les opposants, ainsi que par le gouvernement. Le texte prévoit de supprimer l'exception pour les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l'homme. La Suisse irait ainsi beaucoup plus loin que les dispositions du Traité sur le commerce des armes ou les instructions de l'UE à ses Etats membres.

Des ventes qui s'élèvent à 900 millions de francs

Les exportations de matériel de guerre ont atteint des records en 2020. Elles ont augmenté de 24% par rapport à l'année précédente. Au total, les entreprises suisses ont exporté pour 901,2 millions de francs de matériel de guerre vers 62 pays.

L'Europe reste le plus grand acheteur d'armes suisses. Mais l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, impliqués dans la guerre du Yémen, figurent également parmi les clients de Berne. Tout comme l'Indonésie et le Brésil, où les droits humains sont régulièrement remis en question. (ats/jch)

