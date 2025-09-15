Le SMS Blaster, la nouvelle «astuce perfide» des escrocs en Suisse

L'arnaque aux fausses amendes de stationnement continue de sévir en Romandie. Et selon l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), les malfaiteurs utilisent des méthodes de plus en plus élaborées.
Dans un communiqué relayé par Le Temps, l'organe fédéral dit avoir constaté «un élément commun notable» dans les signalements récemment enregistrés: peu avant la réception des SMS frauduleux, les destinataires se trouvaient tous «dans la même zone géographique» de Suisse romande.
Ce qui l'amène à déduire:
L'OFCS rapporte également un autre fait d'importance: peu avant la réception du SMS, un «signalant» assure avoir vu son smartphone passer de la 4G à la 2G, un réseau présenté comme «obsolète» et «présentant des failles connues». Après quoi l'appareil est repassé à la 4G.
Selon l'Office, ces indices portent à croire que les escrocs impliqués utilisent un «SMS Blaster»: un appareil mobile qui se fait passer pour une antenne-relais de téléphonie mobile.
De la taille d'un «boîtier d'ordinateur» et placé dans un coffre de voiture ou un sac à dos, il «émet un signal puissant et demande à tous les smartphones situés dans un rayon de 500 à 1000 mètres de se connecter à lui», relate l'OFCS, décrivant une «astuce perfide».
Les malfaiteurs parviennent ainsi à contourner les filtres SMS mis en place par les opérateurs. Cette méthode leur permet aussi de choisir librement le numéro d'expéditeur, celui-ci ne pouvant dès lors plus être vérifié ni bloqué.
«Conscient de la menace» que représentent les «SMS Blaster», l'OFCS dit collaborer étroitement avec les polices cantonales, les entreprises de télécommunication, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM) pour «contrer ce phénomène».
Pour rappel, l'arnaque consiste principalement en de fausses amendes de stationnement. Par e-mail ou par SMS, les escrocs se font passer pour des policiers et indiquent à leurs victimes qu'elles ont un paiement en retard.
«Le message contient un lien vers une fausse page de paiement qui ressemble à s’y méprendre au portail officiel des autorités», rapporte l'OFCS. Les malfaiteurs cherchent ainsi à récupérer des données de cartes de crédit ou d’autres informations personnelles.
Les recommandations de l'OFCS face à ce type d'arnaque:
(jzs)