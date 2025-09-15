bien ensoleillé25°
DE | FR
burger
Suisse
Arnaque

Arnaque: attention au «perfide» SMS Blaster en Suisse

L&#039;arnaque aux SMS Blaster frappe la Suisse romande. (image d&#039;illustration)
L'OFCS met en garde contre un nouveau danger (image d'illustration).Image: Shutterstock

Le SMS Blaster, la nouvelle «astuce perfide» des escrocs en Suisse

A l’aide de petites stations mobiles appelées «SMS Blaster», des escrocs parviennent à capter le signal des téléphones à proximité pour leur envoyer des SMS frauduleux. Les autorités mettent en garde contre ce nouveau danger.
15.09.2025, 14:1315.09.2025, 14:13
Plus de «Suisse»

L'arnaque aux fausses amendes de stationnement continue de sévir en Romandie. Et selon l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), les malfaiteurs utilisent des méthodes de plus en plus élaborées.

Dans un communiqué relayé par Le Temps, l'organe fédéral dit avoir constaté «un élément commun notable» dans les signalements récemment enregistrés: peu avant la réception des SMS frauduleux, les destinataires se trouvaient tous «dans la même zone géographique» de Suisse romande.

Attention à cette arnaque par SMS qui frappe en Romandie

Ce qui l'amène à déduire:

«Cette constatation laisse supposer l’existence d’une méthode permettant aux fraudeurs d’envoyer des SMS de manière ciblée à leurs victimes»
L'OFCS

L'OFCS rapporte également un autre fait d'importance: peu avant la réception du SMS, un «signalant» assure avoir vu son smartphone passer de la 4G à la 2G, un réseau présenté comme «obsolète» et «présentant des failles connues». Après quoi l'appareil est repassé à la 4G.

Dans un coffre ou un sac à dos

Selon l'Office, ces indices portent à croire que les escrocs impliqués utilisent un «SMS Blaster»: un appareil mobile qui se fait passer pour une antenne-relais de téléphonie mobile.

De la taille d'un «boîtier d'ordinateur» et placé dans un coffre de voiture ou un sac à dos, il «émet un signal puissant et demande à tous les smartphones situés dans un rayon de 500 à 1000 mètres de se connecter à lui», relate l'OFCS, décrivant une «astuce perfide».

«Dès que votre smartphone se connecte, vous recevez automatiquement un faux SMS, sans que les fraudeurs aient besoin de connaître votre numéro de téléphone.»
L'OFCS

Les malfaiteurs parviennent ainsi à contourner les filtres SMS mis en place par les opérateurs. Cette méthode leur permet aussi de choisir librement le numéro d'expéditeur, celui-ci ne pouvant dès lors plus être vérifié ni bloqué.

Cette vieille arnaque aux SMS est en plein boom en Romandie

«Conscient de la menace» que représentent les «SMS Blaster», l'OFCS dit collaborer étroitement avec les polices cantonales, les entreprises de télécommunication, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM) pour «contrer ce phénomène».

Ressemblance troublante

Pour rappel, l'arnaque consiste principalement en de fausses amendes de stationnement. Par e-mail ou par SMS, les escrocs se font passer pour des policiers et indiquent à leurs victimes qu'elles ont un paiement en retard.

«Le message contient un lien vers une fausse page de paiement qui ressemble à s’y méprendre au portail officiel des autorités», rapporte l'OFCS. Les malfaiteurs cherchent ainsi à récupérer des données de cartes de crédit ou d’autres informations personnelles.

Un exemple d&#039;arnaque au stationnement qui pullule en Suisse romande.
Un exemple de fausse contraventionImage: OFCS

Les recommandations de l'OFCS face à ce type d'arnaque:

  • Se méfier des SMS qui exigent un paiement, en particulier ceux qui font état d’amendes de stationnement
  • Ne pas cliquer sur les liens contenus dans des SMS suspects
  • Ne jamais saisir ses données personnelles ou ses numéros de carte de crédit sur des sites inconnus
  • Toujours vérifier les demandes directement auprès des autorités officielles

(jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
La CGN a inauguré avec Maudet sa nouvelle ligne critiquée
La Voie bleue a relié les rives de Genève pour la première fois ce lundi matin. Le projet avait fait grincé les dents de nombreux riverains.
A Genève, la Voie bleue a relié les ports de Bellevue et de Corsier pour la première fois lundi matin. Les autorités cantonales et communales étaient présentes pour l'inauguration de cette liaison expérimentale aux côtés des premiers passagers.
L’article