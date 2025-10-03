ciel couvert11°
DE | FR
burger
Suisse
Arnaque

eCop François alerte sur une arnaque au LanternFestival Suisse

Suisse romande: un faux festival de lanternes signalé
Voici ce à quoi les clients peuvent s'attendre, mais c'est une arnaque (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Ce festival romand est une grosse arnaque, selon la police

Des arnaqueurs sévissent en Suisse romande et font miroiter un spectacle de lanternes pour plumer leurs clients.
03.10.2025, 12:3403.10.2025, 12:34

Vous l'avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. Un événement merveilleux pour petits et grands doit se dérouler dans quatre villes romandes, à Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel.

Au «programme», un lancer féérique de lanternes dans le ciel nocturne, des foodtrucks à volonté et de la bière gratuite qui coule à flots. Alléchant pour une soirée en famille ou entre amis fin octobre? Assurément, surtout pour un billet au prix réduit de 24.99 francs.

Trop beau pour être vrai? Absolument. Tout est faux, nous assure le plus suivis des policiers romands, le fameux eCop François et le quotidien vaudois 24 Heures qui s'en fait écho.

Les explications du eCop 👀

Vidéo: instagram

Et l'arnaque est joliment tissée. Un site internet bien conçu et des commentaires dithyrambiques sur les prétendues dernières éditions:

«Les lanternes flottant au-dessus de nous étaient à couper le souffle, et l'ensemble de l'événement était magnifiquement organisé»
«Parfait pour les couples: romantique, paisible et incroyablement photogénique»
«Nous avons trouvé un superbe endroit avec vue et le final nous a donné des frissons»

Si ça donne envie, c'est normal, tout est fait pour attirer le chaland en quête de sensations automnales. Tout, jusqu'à la réduction qui nous demande de réserver vite pour bénéficier de 50% de réduction.

Le site lanternfestivalsuisse.com promet «un spectacle de lâcher de lanternes LED avec buffet à volonté».
Image: capture d'écran

Mais l'eCop François a mené l'enquête:

«J’ai vérifié auprès des quatre villes où ce festival est censé se passer. Aucune demande de manifestation n’a été faite. Bref, n’achetez pas de billet sur ce site, cet événement n’aura pas lieu.»

On l'a rencontré 👇👮‍♀️

Ce policier vaudois est passé «du pire boulot au meilleur»

En outre, le cyberpolicier qui est inspecteur principal adjoint de la police cantonale vaudoise pointe quelques éléments qui font sourire. Malgré la bonne facture du site, les escrocs n'ont pas jugé bon de créer de faux numéros plausibles.

Le téléphone? 123456789...

Image

Le numéro de TVA? 123456789...

Image

Morale, ne réservez surtout pas de billets et si vous avez déjà inscrit vos coordonnées bancaires, contactez votre banque au plus vite. (hun)

Vidéo: watson
Plus d'histoires d'arnaque:
Attention à cette arnaque Swiss: j'ai failli me faire plumer
4
Attention à cette arnaque Swiss: j'ai failli me faire plumer
de Sabine Kuster
Des milliers de Suisses ont reçu cet appel téléphonique suspect
3
Des milliers de Suisses ont reçu cet appel téléphonique suspect
de Oliver Wietlisbach
Arnaques dans le canton de Vaud: un faux policier arrêté
Arnaques dans le canton de Vaud: un faux policier arrêté
Festivals suisses: comment éviter les faux billets
Festivals suisses: comment éviter les faux billets
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Des faux tournages réalisés par IA ont bernés les internautes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Voici ce qui inquiète le plus les Suisses
Les coûts de la santé sont considérés comme le «problème le plus important» pour une majorité de citoyens, révèle un récent sondage. L'immigration fait également partie des thématiques importantes.
Les coûts de la santé et la migration sont les sujets qui préoccupent le plus les Suisses, selon un nouveau sondage. Les relations avec l'Union européenne prennent toutefois de plus en plus d'importance.
L’article