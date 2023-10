image: shutterstock/watson

Votre numéro de téléphone peut être usurpé à votre insu en Suisse

Cela s'appelle du spoofing. Des personnes aux «intentions frauduleuses» piratent des numéros de portables qui existent et s'en servent pour appeler leurs victimes. Le problème est connu, mais les solutions font défaut.

Recevoir des appels téléphoniques de la part de numéros inconnus est une expérience assez courante. Pourtant, ce qui est arrivé à Barbara (prénom d'emprunt) la semaine dernière était différent.

«J'ai reçu deux appels masqués le même jour, auxquels je n'ai pas répondu. Ça m'a semblé un peu bizarre, mais, sur le moment, je me suis dit qu'il s'agissait d'appels publicitaires»

Et puis, un peu plus tard, elle reçoit un SMS, envoyé par un numéro inconnu. «L'expéditeur me demandait qui j'étais et disait que je l'avais appelé», poursuit Barbara, qui voyait pourtant le numéro pour la première fois. D'autres appels de numéros qu'elle ne connaît pas suivent, un le même jour, d'autres le lendemain.

La jeune femme finit par répondre, le lendemain, lorsqu'elle voit «un numéro de portable suisse» s'afficher sur l'écran de son téléphone. Au l'autre bout du fil, une dame qui parle allemand. «Elle me demande si je l'avais contactée, alors que ce n'était de nouveau pas le cas», indique Barbara, qui commence à avoir l'impression que quelque chose ne joue pas.

«Ça commençait à devenir vraiment bizarre et, suite à cet appel, j'ai appelé Swisscom» Barbara

Elle découvre alors que ce qui est en train de lui arriver s'appelle du «spoofing», un terme qu'elle n'avait jamais entendu auparavant.

Un problème international

Mais de quoi s'agit-il? «On parle de spoofing lorsque quelqu'un appelle avec un numéro fictif. Sauf que le numéro affiché existe et appartient à quelqu'un d'autre», répond Alicia Richon, porte-parole de Swisscom. Elle formule l'exemple suivant:

«Une personne voit sur son portable un appel en absence d'un numéro inconnu, qu'elle rappelle. Le propriétaire du numéro ne sait toutefois pas qu'un appel a été passé avec son numéro.» Alicia Richon, porte-parole de Swisscom

Cette fois-ci, c'est tombé sur Barbara, mais elle ne serait pas la seule. «Le spoofing est un problème international contre lequel tous les opérateurs téléphoniques luttent», explique Alicia Richon.

«Souvent, ceux qui simulent des appels avec de faux numéros ont des intentions frauduleuses», ajoute la porte-parole de Swisscom. «Le but est d'obtenir des mots de passe, des informations bancaires, saisir les codes de rechargement ou un moyen d'obtenir de l'argent».

En recourant à des numéros «normaux», les arnaqueurs encouragent les personnes à décrocher le téléphone. «Si l'on voit un numéro de portable suisse, on a plus de chances de répondre», résume Barbara.

Tenter de découvrir qui se cache derrière ces manoeuvres peut se révéler pour le moins compliqué. «Les connexions avec de faux numéros (inexistants ou appartenant à un autre abonné) ne proviennent généralement pas des réseaux de Swisscom, mais arrivent le plus souvent en Suisse via des réseaux étrangers», développe Alicia Richon.

«La traçabilité est généralement impossible. De nombreux opérateurs télécoms internationaux peuvent se trouver entre l'appelant et l'appelé» Alicia Richon, porte-parole de Swisscom

Pas de protection à 100%

Bien que le problème soit connu, les solutions efficaces font défaut. «L'employé de Swisscom avec qui j'ai parlé m'a dit qu'il n'y avait rien à faire», raconte Barbara. «Il m'a proposé de bloquer les numéros masqués sur mon portable, mais les appels inconnus ne se sont pas arrêtés».

«J'ai reçu le dernier appel plus d'une semaine après le premier» Barbara

«Il n'existe pas de protection à 100% contre le spoofing», confirme Alicia Richon. «Il est donc important de faire preuve d'une saine vigilance et de scepticisme. Les utilisateurs sont invités à ne donner en aucun cas des informations ou des données personnelles. Si cela est souhaité et nécessaire, un changement de numéro est également possible dans ce dernier cas.»

Pour celles et ceux souhaitant opter pour une solution moins radicale, il ne reste qu'une autre option: attendre. «Selon notre expérience, les numéros ne sont généralement concernés par l'usurpation que pendant une courte période, quelques jours seulement», conclut la porte-parole de Swisscom.