Suisse

Art

Le célèbre Banksy squatte la ville de Bâle jusqu'en septembre



Le célèbre Banksy squatte la ville de Bâle jusqu'en septembre

Image: Shutterstock

Hourra, les expositions reprennent en Suisse! Et celle de Banksy débutée en mars a tellement bien marché que les œuvres du roi du street art vont continuer de sublimer la ville suisse romande jusqu'au 5 septembre.

«Building castles in the sky» (Construire des châteaux dans le ciel), c'est le nom de l'exposition «non autorisée» de Banksy. Depuis son commencement le 1er mars, elle a été vue par plus de 50 000 visiteurs. Cette rétrospective majeure le met à l'honneur, au centre de congrès de la cité rhénane. Les organisateurs affirment que l'artiste n'est pas impliqué, mais ce seront bien ses dessins que les visiteurs pourront admirer.



Une conférence internationale d'étude sur Banksy aura lieu les 8 et 9 juillet, dans le cadre de l'exposition. Plusieurs sessions en ligne sont prévues avec des questions sur le roi du street art et sa période créative de vingt ans.

Banksy, c'est qui ? C'est justement la question que se posent des légions de fans de l'artiste. Son identité reste un mystère, alors que cela fait plus de 20 ans qu'il officie à travers le monde. Avec ses oeuvres «street art», Bansky mélange politique, poésie et humour pour faire passer des messages forts sur le capitalisme, la guerre, le contrôle social et la liberté. (ats)

Les oeuvres de Banksy à travers le monde 1 / 12 Les oeuvres de Banksy à travers le monde source: shutterstock

Plus d'articles d'«Actu» L'UDC et le PLR se clashent sur Twitter au sujet des restrictions Link zum Artikel Des centaines d'opposants aux mesures sanitaires ont manifesté à Altdorf Link zum Artikel La recherche néglige la santé des femmes Link zum Artikel Ça y est, l'hélico de la Nasa devrait voler sur Mars ce lundi Link zum Artikel