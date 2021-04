Suisse

Asile

«Niveau inquiétant et inédit» de violences contre les centres d'asile



«Niveau inquiétant et inédit» de violences contre les centres d'asile

Image: KEYSTONE

Les centres d'asile et leur personnel font toujours plus l'objet de menaces anonymes et d'attaques. Le SEM est inquiet face à ce niveau de violences inédit.

Une collaboratrice d'un centre d'asile et sa famille ont récemment été victimes d'actes criminels graves à Bâle et les dégâts matériels se montent à plusieurs millions de francs, indique mardi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qui précise que ces attaques, commises par des groupes anonymes, ont atteint «un niveau inquiétant jamais connu auparavant». Toutes les structures régionales sont concernées.

Des actes de vandalisme ont également été opérés dans les centres d'asile de Chevrilles (FR) et Kapellen (BE). Les dégâts matériels s'élèvent à deux millions de francs pour ces deux établissements. Les installations de sociétés privées travaillant pour le SEM ont aussi été la cible de plusieurs attaques à motivation politique.

Des groupes anonymes dénoncent la politique suisse d'asile «inhumaine» et qualifient de «camps de réfugiés» les centres d'asile, poursuit le SEM qui se dit cependant ouvert aux critiques constructives. Des mesures ont été prises pour protéger les installations des actes de vandalisme. Et le SEM de rappeler que les réparations sont faites aux frais du contribuable.

Le SEM souligne encore rester fidèle à son mandat et mener des procédures d'asile rapides et équitables. Une mission pour laquelle il dit bénéficier d'un large soutien de la population. (ats)