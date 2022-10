1 million de Suisses pourraient changer de caisse maladie: voici la moins chère

Jusqu'à un million de personnes devraient changer d'assurance maladie en 2023. Image: sda

Les caisses maladie, jusqu'à présent bon marché, ont perdu de leur attractivité en termes de prix. D'autres sont désormais en tête. Une caisse en particulier se distingue.

Florence Vuichard / ch media

Le temps passe, celui qui veut changer de caisse maladie doit résilier son contrat avant le 30 novembre. Et cette année, compte tenu de la hausse annoncée des primes de 6,6% en moyenne, ils devraient être nombreux, voire très nombreux: jusqu'à un million de personnes. C'est en tout cas ce que prévoit Marcel Thom, expert en assurance maladie auprès de l'entreprise de conseil Accenture.

«La réception de la nouvelle police pour l'année 2023 devrait en réveiller plus d'un» Marcel Thom

En effet, bien que la volonté d'économiser sur la santé soit extrêmement faible et que l'écart entre la prime la moins chère et la plus chère ne cesse de se réduire, un changement d'assurance de base permet d'économiser plusieurs centaines de francs par an.

La structure des prix a en tout cas été bien secouée en cet automne des primes, comme le montre la dernière analyse d'Accenture. Thom déclare:

«Les grandes assurances-maladie ont parfois perdu beaucoup de leur attractivité en matière de primes»

Petits assureurs actifs

En effet, alors qu'il y a un an encore, les deux géants Helsana et CSS proposaient des offres relativement intéressantes, c'est désormais la CPT qui domine la carte. La caisse, dont le siège est à Berne, propose les polices les moins chères dans pas moins de 13 des 42 régions de primes. Elle a gagné 126 rangs de primes au total, toutes régions de primes et toutes caisses confondues – alors que dans le même temps, Helsana a perdu 318 rangs de primes:

Image: Datawrapper/watson

L'offensive tarifaire de la CPT n'est pas le seul résultat surprenant de la dernière étude d'Accenture: selon Thom, il est tout aussi surprenant de constater que dans 13 autres régions de primes, la première place revient à de petits assureurs actifs au niveau régional.

Terminé la réduction des réserves

Cet automne, la réduction des réserves des caisses n'a guère pesé dans la comparaison des primes. Il y a un an, 14 caisses avaient puisé dans leurs réserves – notamment sous la pression du ministre de la Santé Alain Berset – et avaient ainsi atténué quelque peu la charge des primes. Au total, 380 millions de francs ont ainsi été redistribués aux assurés, et les caisses ont promis d'utiliser à nouveau des fonds de réserve cette année.

Mais malgré des promesses enflammées, elles renoncent désormais à une nouvelle réduction volontaire de leurs réserves. Seules Sympany et Supra, la caisse du Groupe Mutuel, réduisent leurs primes mensuelles de respectivement 5 et 10 francs grâce à l'argent des réserves – et gagnent ainsi plusieurs rangs de primes. Les deux caisses maladie redistribuent chacune environ 10 millions de francs à leurs assurés.

Le changement de caisse-maladie cet automne ne devrait pas être sans conséquences pour toute l'année 2023. En effet, si des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes devaient effectivement opter pour le prestataire le moins cher, beaucoup d'entre elles, et notamment les petites assurances-maladie, seraient probablement confrontées à de grands défis, comme l'ajoute Thom: en effet, elles devraient alors premièrement constituer leurs réserves pour répondre aux obligations réglementaires:

«Et deuxièmement, elles doivent prouver qu'elles peuvent maintenir leurs prestations de services, malgré une clientèle massivement plus importante»

Marcel Thom, expert en assurance maladie. image: zvg

Les économies se font dans l'assurance de base pour le moment

Marcel Thom s'attend également à des changements de primes pour les assurances complémentaires.

«Cela vaut la peine de regarder maintenant de très près la nouvelle police» Marcel Thom

Mais ici, la marge de manœuvre des assurés est nettement plus réduite, seuls les jeunes et les personnes en bonne santé peuvent en fait changer sans restriction.

Par conséquent, les assurés voient le potentiel d'économies, surtout dans l'assurance de base. C'est ce que montre également un sondage représentatif commandé par Accenture à l'institut Link: selon ce sondage, plus de 40% de ceux qui souhaitent rester auprès de leur caisse envisagent d'augmenter les franchises ou de changer pour d'autres modèles d'assurance plus avantageux. Seuls 12% envisagent de résilier leur assurance complémentaire.

Parmi les assurés disposant d'une assurance de base et d'une assurance complémentaire, seuls 20% ont aujourd'hui des polices auprès de deux prestataires différents.

Marcel Thom y voit un grand potentiel, tant pour les assurés que pour les prestataires qui souhaitent se lancer sur le marché de l'assurance complémentaire. En effet, pas moins de 46% des personnes interrogées indiquent qu'elles pourraient tout à fait envisager de séparer l'assurance de base de l'assurance complémentaire.

La hausse actuelle des primes peut certes donner lieu à un automne chaud en matière de primes et à de nombreux changements de caisse, mais elle ne changera rien à la hausse notoire des coûts de la santé, qui constitue en fin de compte la base des primes toujours plus élevées.

Car si les assurés optimisent peut-être leurs primes, ils ne veulent pas économiser sur leur santé. C'est également ce que montre l'enquête représentative de Link: alors que près de la moitié des personnes interrogées se déclarent prêtes à faire des économies sur leurs sorties au restaurant, l'aménagement de leur logement ou l'achat de vêtements, seuls 5% d'entre elles veulent économiser sur les dépenses de santé.

«Beaucoup ne sont manifestement pas conscients de l'importance de leur potentiel d'économie sans perte notable de qualité des primes d'assurance-maladie» Thom

Et cela montre aussi que le «seuil de douleur absolu» n'est pas encore atteint chez les assurés.