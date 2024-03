Changer de caisse maladie permet de réaliser d'importantes économies. image: keystone/watson

Voici qui a le plus économisé en changeant de caisse maladie

De plus en plus d'adultes changent leur assurance maladie en Suisse après chaque hausse des primes: cela leur permet de réaliser des économies allant jusqu'à 960 francs par an. Le point par canton.

Plus de «Suisse»

Ça commence à (re)devenir une habitude. Après une poignée d'années marquées par une relative accalmie, les primes maladie ont recommencé à grimper en Suisse. Elles ont augmenté de 6,6% en 2023 et de 8,7% en 2024, soit la hausse la plus marquée depuis 2003.

Cette année, la prime mensuelle moyenne est la plus élevée jamais enregistrée: elle se monte à 359,50 francs, une valeur qui a presque doublé en vingt ans. A noter que les coûts dans les cantons romands sont nettement plus élevés par rapport à la moyenne nationale.

Face à cette explosion des coûts, il est possible de prendre des mesures. Changer de caisse maladie, de modèle ou de franchise permet d'atténuer l'impact de l'augmentation des primes. Concrètement, les assurés peuvent passer à une caisse, une franchise ou un modèle moins chers, ce qui se répercute sur la facture finale. Et les économies peuvent être conséquentes, affirme AXA ce mardi.

Plus de 44 000 personnes assurées chez AXA ont procédé l'année dernière à de tels changements, indique l'assureur. En moyenne, chacune d'entre elles a économisé 515 francs cette année. Des «économies record», assure AXA, même si ces chiffres varient sensiblement en fonction du canton, du sexe et de l'âge des gens.

Les Genevois en tête

Au niveau géographique, on constate que les économies sont particulièrement élevées en Suisse romande. Les Genevois épargnent en moyenne 756 francs par personne en 2024, les Vaudois 573 et les Valaisans 559. Bien plus que la moyenne nationale.

En Suisse alémanique, le montant d’économies moyen est de 500 francs, tous cantons confondus, contre 570 en Suisse romande et 537 au Tessin.

AXA impute cet écart au comportement des assurés: dans les régions latines, «les personnes qui changent de caisse changent souvent aussi de modèle, voire de modèle et de franchise», explique l'assureur. Combiner ces éléments «permet d’atteindre des économies jusqu’à quatre fois plus élevées qu’un simple changement de caisse».

Cette option reste pourtant la plus populaire et représente 58% des changements recensés par AXA.

Chez les jeunes

En termes de classe d'âge, les économies les plus sensibles ont été constatées chez les jeunes adultes (19-25 ans), qui ont vu leur facture baisser de 714 francs chez les hommes et 718 chez les femmes en moyenne, soit plus de 20% de plus par rapport aux adultes (26 ans et plus).

AXA explique cet «écart considérable» par le fait que, «en général, les jeunes conservent encore l’assurance de base que leurs parents ont conclu pour eux lorsqu’ils étaient enfants. Il est donc particulièrement intéressant pour eux de comparer et de changer de prestataire». Une «plus grande sensibilité aux prix liée à cette phase de vie» pourrait également jouer un rôle, ajoute l'assureur.

Finalement, concernant le sexe, les femmes économisent en moyenne légèrement plus que les hommes (519 contre 511 francs).

Qui est le grand gagnant?

En croisant les données géographiques et démographiques, AXA a identifié les profils ayant effectué les plus grosses économies cette année. Sur la première marche du podium, on retrouve les Genevoises âgées de 26 à 30 ans, qui économisent en moyenne 966 francs par personne en 2024. Elles sont suivies par les Genevoises de plus de 50 ans (925 francs) et, en Suisse romande, par les Vaudoises de 19 à 25 ans (904 francs).

Ces changements de caisse maladie constituent désormais «une stratégie efficace pour alléger sensiblement le budget d’un ménage», résume AXA. Le comportement de la population semble lui donner raison: fin 2022, près d'un adulte sur trois avait changé d'assurance en Suisse romande, selon un sondage de Comparis. Un pourcentage jamais atteint auparavant.

«Il est plus intéressant que jamais de comparer les primes pratiquées dans l’assurance de base», conclut AXA, qui estime qu'une nouvelle hausse des coûts est «très probable».