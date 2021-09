«Les réserves appartiennent aux assurés», assure Berset. Il serait bien de viser une stabilité des primes d'assurances maladies. La dernière fois que ça a diminué, ça a explosé l'année suivante. Une telle évolution n'est pas souhaitable pour les assurés, selon le ministre de la santé.



Les réserves doivent être ramenées à un niveau raisonnable sur une période de plusieurs années, et sans grandes fluctuations, ni «montagnes russes». Il est difficile pour les gens de comprendre lorsque les primes augmentent constamment puis baissent à nouveau. La Confédération s'efforce de trouver la stabilité au fil des ans.



Thomas Christen, chef de la Direction de l'assurance maladie et accidents de l'OFSP, confirme l'effet positif dû au calcul serré des primes en 2022 et à la réduction des réserves. «Nous supposons que ces effets porteront également leurs fruits l'année prochaine et l'année suivante.» En d'autres termes, Christen ne s'attend pas à une explosion des primes en 2023 et 2024.