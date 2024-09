Les primes changent en fonction du lieu de domicile. Image: watson

Primes maladies 2025: les pires communes de Suisse

L'année prochaine, les primes maladie vont augmenter de 6% en Suisse. Voici la situation dans votre commune, en fonction de votre âge et de votre franchise.

On s'y attendait, c'est désormais officiel: les primes maladie vont augmenter l'année prochaine, pour la troisième fois consécutive. C'est ce qu'a annoncé, ce jeudi, la ministre de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider. En 2025, la prime mensuelle moyenne s'élèvera à 378,70 francs, soit 6% de plus que cette année.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour vous, concrètement? Comme la ministre de la Santé l'a elle-même précisé en conférence de presse, il s'agit là d'une moyenne se référant à l'ensemble des assurés. Dans les faits, les primes changent en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment le lieu de domicile.

Cela n'est pas uniquement valable au niveau cantonal, mais, parfois, également à l'échelle des communes. En effet, les grands cantons sont divisés en deux, voire trois régions de primes. Les caisses maladie peuvent fixer des tarifs différents d’une région à l’autre, du moins dans les limites maximales prescrites par la loi. L'âge et la franchise modifient également la facture finale.

Sur la base de ces éléments, nous avons sélectionné quatre scénarios montrant la différence des primes pour l'année prochaine:

Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 2500 francs; Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 300 francs; Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 2500 francs; Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 300 francs;

Adultes avec une franchise à 2500 francs

Toute personne âgée de 26 ans ou plus ne bénéficie plus du rabais pour les jeunes et doit payer la prime pour adultes. Avec une franchise à 2500 francs, ce sont les Genevois qui paient le plus cher: la prime mensuelle s'élève à 424,20 francs auprès de la caisse maladie la plus abordable.

On ne paie même pas la moitié de cette somme dans les cinq communes d'Appenzell Rhodes-Intérieures, où le modèle le moins cher coûte 202,10 francs par mois.

Les régions les plus chères pour les adultes avec une franchise à 2500 francs se trouvent presque toutes en Suisse romande. Elles sont les suivantes:

Le canton de Genève Le canton de Bâle-Ville Le canton de Neuchâtel La région Sud du canton de Vaud Le canton du Jura

Adultes avec une franchise à 300 francs

Plus la franchise diminue, plus les primes augmentent. Pour les adultes ayant une franchise à 300 francs, les cotisations minimales varient entre 321,40 francs en Appenzell et 543,50 francs à Genève. Les deux cantons présentent, une fois encore, les tarifs les moins et les plus élevés.

Jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes de moins de 26 ans bénéficient de primes d'assurance maladie réduites. C'est toujours dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures que les jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs s'en tirent le mieux, puisqu'ils paient 143,90 francs par mois. Et c'est à nouveau dans le canton de Genève que les frais de santé sont les plus élevés: 291 francs par mois.

Les régions les plus chères pour les jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs sont les suivantes:

Le canton de Genève Le canton de Bâle-Ville La région Sud du canton du Tessin Le canton de Neuchâtel La région Sud du canton de Vaud

Jeunes adultes avec une franchise à 300 francs

Même avec une franchise à 300 francs, les choses ne changent pas. On est toujours gagnant dans la région d'Appenzell (232,80 francs), alors que les jeunes adultes genevois devront payer 410,40 francs par mois pour la même prestation.