Gare aux fouines qui comptent bien ruiner ta #VanLife



Chaque année, ce sont plus de 17 000 dommages qui sont signalés pour cause de dégâts commis par des... fouines. L’année dernière, le montant de la casse s’est même élevé à environ 8 millions de francs.

Les fouines sont des petits rongeurs, plutôt mignons en apparence, qui détruisent tout sur leur passage. Surtout les moteurs de nos voitures, selon une étude réalisée par un assureur. Rien que pour l'année 2020 ce sont 17 000 dommages signalés pour un montant total de 8 millions de francs. Et ils ont une préférence en terme de véhicule: les campings cars. Un peu moins sympa la fameuse #VanLife en vacances, avec une fouine à bord.

Les campings-cars et les régions montagneuses

Les camping-cars sont deux fois plus touchés que les voitures de tourisme, car ces véhicules se trouvent plus souvent dans des zones accessibles aux fouines. De plus, ils restent plus longtemps stationnés au même endroit. Cette hausse pourrait résulter du fait que, depuis la pandémie de coronavirus, les Suisses passent davantage leurs vacances dans leur pays.

Toujours selon cette étude, certaines régions ont été moins touchées ces dernières années par les sinistres dus aux fouines. Dans les cantons de Genève, du Valais, d’Obwald et de Nidwald, les propriétaires de véhicules avaient nettement moins de souci à se faire: le risque y est inférieur de 60 à 70% à la moyenne nationale. Les sinistres étaient relativement nombreux en revanche dans les cantons du Jura, d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie:

«De l'espèce de la famille des mustélidés la plus répandue en Europe centrale, les fouines ne s’aventurent guère au-delà de la moyenne altitude en Suisse. Elles sont donc nettement moins nombreuses dans les cantons montagneux.»

