Trois décès dans le grave accident entre Estavayer et Yverdon

L’accident qui a eu lieu ce matin sur l’autoroute A1 a fait trois décès. Une quatrième personne a été héliportée au CHUV dans un état grave.

Trois retraités, deux femmes et un homme, ont trouvé la mort jeudi matin dans une collision entre une voiture et un camion sur l'autoroute A1 entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD), dans le tunnel de Bruyères. Le quatrième occupant de la voiture a, lui, été héliporté au CHUV dans un état grave.

Immobilisés sur la voie de droite

L’accident est arrivé vers 9h30, en direction de Lausanne. Des premiers éléments avancés par la police vaudoise, la voiture de tourisme occupée par quatre ressortissants suisses s'est immobilisée sur la voie de droite pour une raison encore inconnue. Le conducteur d'un camion circulant sur cette même voie n'a pas pu éviter la collision. L'avant du poids lourd a violemment heurté l'arrière de la voiture.

La zone touchée.

Le chauffeur du camion, un Suisse de 31 ans, est, lui, fortement choqué, mais n'a pas été blessé, ajoute la police. A la suite de cet accident, le trafic a été interrompu plusieurs heures sur ce segment de l'A1 pour les opérations de sauvetage, du constat et les besoins de l'enquête. (ats)