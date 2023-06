A l'aéroport de Zurich, la tomographie par ordinateur sera utilisée pour contrôler plus efficacement les bagages à main. image: KEYSTONE

Cette technologie va simplifier vos vols en avion

A l'aéroport d'Helsinki, les bagages à main sont désormais contrôlés par tomographie assistée par ordinateur, ce qui présente plusieurs avantages. A l'aéroport de Zurich, ce n'est pas prévu avant 2024.

Daniel Schurter Suivez-moi

L'exploitant des aéroports finlandais Finavia a diffusé cette semaine un communiqué annonçant une bonne nouvelle aux voyageurs. Les règles de sécurité concernant les bagages à main sont assouplies dès le 28 juin. Il sera désormais possible d'emporter des récipients d'une contenance maximale de deux litres. Et il n'est plus nécessaire de sortir les appareils électroniques, comme les ordinateurs portables et les tablettes, de leurs sacs et de les faire contrôler séparément.

«Des appareils de contrôle de sécurité plus modernes ont été installés à l'aéroport d'Helsinki. Ce qui permet de transporter des récipients de plus de cent millilitres, comme des bouteilles d'eau d'un litre et d'autres récipients plus grands, dans les bagages à main.» Ari Kumara, responsable de la sécurité chez Finavia

A Kloten, le plus grand aéroport national de Suisse, on est bien loin d'un tel assouplissement. Le nouveau matériel nécessaire pour un contrôle plus efficace des bagages à main ne sera testé qu'à partir du deuxième trimestre 2024. C'est ce qu'a fait savoir la porte-parole Elena Stern en expliquant que la phase de test durerait plusieurs mois.

«Une telle technologie n'est actuellement utilisée que dans une poignée de grands aéroports»

Les responsables zurichois lorgnent depuis 2019 sur des appareils de tomographie assistée par ordinateur qui devraient remplacer les appareils à rayons X actuels. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, les tests prévus ont été retardés, comme l'avait annoncé watson en décembre dernier👇.

L'appel d'offres public pour la phase de test a été lancé le 15 mai, selon l'aéroport de Zurich.

Dans le communiqué de Finavia, on peut lire qu'«une telle technologie n'est actuellement utilisée que dans une poignée de grands aéroports européens et dans quelques aéroports aux États-Unis.»

L'aéroport de Kloten va engager du personnel

La porte-parole de Kloten, Elena Stern, confirme que les nouvelles installations présentent l'avantage «de ne pas devoir traiter séparément les liquides et les appareils électroniques». Les passagers n'ont donc pas besoin de les sortir, ce qui, d'une part, accélère cette partie du processus et, d'autre part, représente une augmentation du confort pour les passagers.

De son côté, la police cantonale zurichoise, chargée d'effectuer les contrôles de sécurité, avait récemment annoncé son intention d'embaucher plus de personnel afin de réduire les temps d'attente. Les seniors et les personnes titulaires d'un permis C devraient également postuler.

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.