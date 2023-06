Cinq nouvelles villes pourraient être ajoutées aux destinations de Swiss Airlines. Keystone

Swiss veut voler vers ces 5 nouvelles villes en 2024

La compagnie aérienne a annoncé vouloir créer de nouvelles liaisons en 2024. Voici les vols long-courriers actuellement à l'étude.

Benjamin Weinmann / ch media

La plus grande crise de l'histoire de l'aviation semble être survenue il y a longtemps. Depuis que la pandémie de coronavirus s'est calmée, les aéroports et les avions sont à nouveau pleins. Swiss fait partie de ces rares compagnies aériennes qui ont même pu renouer avec les bénéfices en 2022. Sa devise est claire: la croissance. Pour cela, elle a notamment commandé de nouveaux avions - cinq Airbus A350 qui rejoindront la flotte à partir de 2025 et remplaceront les plus petits A340.

Ainsi, après plusieurs années sans nouvelle destination long-courrier, la question se pose de savoir quelles destinations lointaines Swiss souhaite intégrer dans son portefeuille de lignes. Il y a quelques semaines seulement, Carsten Spohr, chef de la maison mère de Swiss, Lufthansa, a déclaré que Bangalore était l'une des possibilités. Mais la métropole indienne n'est pas en pole position, comme on le voit maintenant.

Les 5 destinations pressenties

Washington (Etats-Unis)

(Etats-Unis) Toronto (Canada)

(Canada) Osaka (Japon)

(Japon) Séoul (Corée du Sud)

(Corée du Sud) Bangalore (Inde)

Deux nouvelles destinations à l'ouest, deux à l'est

Dans une interview accordée au magazine d'Aeropers, l'association des pilotes de Swiss, Benedikt Escher, Head of Network Management chez Swiss, donne un aperçu de la planification. Et il révèle que plusieurs nouvelles destinations long-courriers sont possibles:

«Nous allons probablement proposer entre deux et quatre nouvelles destinations l'année prochaine»

Les candidats sont à peu près les mêmes qu'avant la pandémie. «A l'ouest, surtout Washington et Toronto et à l'est, surtout Osaka et Séoul.»

En 2024, Swiss veut ajouter de nouvelles destinations long-courriers à son réseau, ce qui ne s'était pas produit depuis longtemps. Image: keystone

Selon Escher, sur cinq destinations possibles, trois ou quatre devraient finalement être retenues - «mais peut-être y aura-t-il encore des surprises». La planification dépend des ressources disponibles et de ce qui est judicieux du point de vue du marché. En effet, Swiss reçoit actuellement trop peu de candidatures de pilotes et la situation économique peut changer à tout moment dans les pays concernés.

De plus, «le défi sera que nous ne pourrons pas assurer toutes les liaisons quotidiennement si nous en apportons autant de nouvelles», explique Escher.

«Si les fréquences sont plus basses, les équipages ne seront pas aussi productifs. Il se peut alors que cela ne suffise pas tout à fait» Benedikt Escher, Swiss

Qu'en est-il de Pékin?

Escher fait remarquer que parmi les nouvelles destinations figurent aussi des destinations bien connues, comme Pékin, qui n'est plus desservie depuis la pandémie. Le vol de Pékin est problématique parce que Swiss doit contourner la Russie, alors que les compagnies chinoises et d'autres compagnies asiatiques n'y sont pas obligées, explique Escher. De tels détours augmentent les coûts de Swiss, ce qui peut rendre un vol financièrement non rentable. La décision de savoir si Pékin fera bientôt à nouveau partie du réseau de Swiss et quelles autres destinations s'y ajouteront devrait être prise avant la fin septembre.

Avant le début de la pandémie, Swiss avait prévu d'intégrer Washington D.C. et Osaka dans son réseau. Mais la crise du Covid-19 a changé ses plans.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)