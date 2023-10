Voici le meilleur aéroport d'Europe (et il est en Suisse)

C'est en quelque sorte l'Oscar de l'industrie du voyage et il est décerné au même aéroport depuis une vingtaine d'années consécutives: les World Travel Awards sont décernés chaque année et Zurich a encore raflé la mise dans la catégorie «Meilleur aéroport d'Europe».

La Suisse est devenue le repaire des espions de Poutine

Alors que les pays de l'UE durcissent le ton face aux diplomates et espions russes, la Suisse maintient une certaine «flexibilité» face aux services diplomatiques de Poutine. Résultat: les espions russes sont de plus en plus actifs à Genève et à Berne.

On connaissait l'époque mythifiée de la guerre froide, où diplomates soviétiques, américains ou européens pouvaient se croiser dans les petites rues sombres et emplies de brouillard de Berne — ou bien en plein soleil, mais discrets, sur une des grandes artères de Genève. Cette ère révolue fait place à une nouvelle réalité politique, mais l'espionnage est toujours bien présent dans notre pays. Selon la NZZ, près de 20% des espions russes actifs en Europe sont basés en Suisse.