La police bâloise attaquée par une foule de gens

Keystone

Une patrouille de police à Bâle est encerclée et menacée par des centaines de personnes lors de la Saint-Sylvestre.

Une patrouille de police a été encerclée «par plusieurs centaines de personnes et lourdement menacée» dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Bâle, indique mardi la police rhénane. Les deux membres des forces de l'ordre présents dans la voiture ont pu se mettre en sécurité.

L'incident est survenu dans le Petit-Bâle, précise le communiqué. Soudainement, le véhicule de police s'est retrouvé sous la menace d'individus que la police attribue à la mouvance d'extrême-gauche.

La foule a fortement endommagé la voiture, mais les vitres sont restées intactes. La policière et le policier présents dans la voiture, grâce à leur sang-froid et en parvenant à continuer de rouler prudemment, ont pu s'en sortir sans heurts et n'ont pas été touchés. Une enquête pénale a été ouverte. (chl/ats)