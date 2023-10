Le personnel et les voyageurs de l'aéroport de Bâle ont dû être évacués. Image: lecteur-reporter

L'aéroport de Bâle-Mulhouse est évacué

L'aéroport franco-suisse a été évacué ce jeudi aux alentours de midi pour cause d'alerte à la bombe. Dans la journée de jeudi, au moins quatorze aéroports ont reçu de telles menaces - et au moins neuf d'entre eux ont été évacués.

Jeudi midi, des annonces invitaient tous les passagers à quitter le bâtiment, a déclaré un témoin à watson. Une présence militaire accrue a été aperçue à l'intérieur du bâtiment.

Si une porte-parole de l'EuroAirport a confirmé l'information de 20 Minuten concernant l'évacuation, «pour raisons sécuritaires», elle a renvoyé aux autorités françaises pour d'autres informations. Le service de presse de l'aéroport n'a pas non plus confirmé si la menace de bombe était sérieuse ou non.

Quatorze aéroports en France

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) confirme que pas loin de quatorze aéroports français ont reçu ont reçu des menaces d'attentat. Au moins huit aéroports ont procédé à des évacuations face à ces alertes à la bombe, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les aéroports de Montpellier, Nantes, Bordeaux et Lille ont notamment été concernés.

Mercredi déjà, la plupart des grands aéroports français, à l'exception des deux parisiens, ont été temporairement évacués après des menaces, conduisant à l'annulation de 130 vols et à d'innombrables retards.

Ces alertes se multiplient depuis plusieurs jours en France, notamment depuis l'attaque qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras (Pas-de-Calais).

(ats/jaw/jah/acu)