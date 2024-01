L'aéroport de Bâle, évacué suite à une alerte à la bombe, a réouvert

Une opération de police est en cours à l'aéroport de Bâle. Keystone

Depuis 07h30 ce dimanche matin et jusqu'à 11h00, il n'était plus possible d'entrer dans l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse a dû être évacué à la suite d'une alerte à la bombe et est resté fermé la matinée de dimanche.

La réouverture est intervenue à 11h00, a annoncé la préfecture du Haut-Rhin sur X. L'aéroport avait été fermé aux alentours de 07h30.

Il n'y a plus de danger pour le personnel et les passagers et les services de sécurité ont levé l'alerte, selon la préfecture. L'accès à l'aéroport n'était plus possible depuis 06h00. Tous les mouvements aériens ont été temporairement suspendus. Les vols vont reprendre peu à peu, a de son côté annoncé l'aéroport.

Les voyageurs ont été priés de s'adresser à leur compagnie aérienne. En octobre dernier, une série de fausses alertes à la bombe avaient été lancées à l'EuroAirport. Chaque fois il avait dû être évacué temporairement.

