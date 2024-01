L'aéroport de Bâle fermé à cause d'une opération policière

L'aéroport de Bâle évacué à cause d'une opération policière

Une opération de police est en cours à l'aéroport de Bâle. Keystone

Depuis 06h00 ce dimanche matin, il n'est plus possible d'entrer dans l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse a été fermé tôt dimanche matin. Le terminal a été évacué, a indiqué l'aéroport sur son site internet. Une opération de police est en cours.

L'accès à l'aéroport n'est plus possible depuis peu avant 06h00. L'aéroport promet de fournir de plus amples informations ultérieurement. La préfecture du Haut-Rhin a indiqué sur X que l'aéroport resterait fermé jusqu'à 09h30 au moins.

En octobre dernier, une série de fausses alertes à la bombe avaient été lancées à l'EuroAirport. L'aéroport avait dû être évacué temporairement. (baf/ats)