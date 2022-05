Dis-moi comment tu accouches et je te dirai qui tu es...

Pendant la découverte du nouveau-né, la mère de 39 ans a, entre-temps, été arrêtée et placée en détention provisoire. Elle a contesté le témoignage du chauffeur de camion.

En pleine guerre, Suisse et Otan veulent étendre leur collaboration

En Espagne, une Suissesse accouche et abandonne son bébé dehors

Il n'est néanmoins pas question d'une adhésion Helvète à l'Alliance ou de livraisons d'armes et munitions utilisées dans un conflit. Mais alors de quoi?

Tels des amoureux timides, la Suisse et l'Otan sont d'accord pour se rapprocher un peu et étendre leur collaboration. Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, a rassuré mardi la conseillère fédérale, Viola Amherd, sur le maintien d'un partenariat fort si la Finlande et la Suède deviennent membres.