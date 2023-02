Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser Twint

Aujourd'hui, ce geste est devenu banal. Twint est utilité par des millions de personnes pour régler ses achats. Image: KEYSTONE

Ce début d'année, le système de paiement numérique Twint recense quelque 5 millions d'utilisateurs actifs en Suisse.

Plus de «Suisse»

Le succès de l'application ne se dément pas. Ce début d'année, le système de paiement numérique Twint est utilisé régulièrement pas plus de 5 millions de personnes.



Ces dernières ont effectué 386 millions de transactions en 2022, un bond d'environ 80% comparé à l'exercice précédent.

Selon la société - propriété des banques cantonales vaudoise et zurichoise, Credit Suisse, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Six et Worldline - l'application est le plus souvent utilisée pour régler des achats au supermarché, mais aussi pour acheter un ticket pour les transports publics ou régler l'horodateur.

Le saviez-vous? Twint fait partie des marques préférées des Suisses Voici les marques préférées des Suisses

L'argent liquide reste la star

Les paiements avec Twint, qui sont généralement effectués directement via le compte bancaire, représentent environ la moitié des paiements mobiles.

Toutefois, les règlements via Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay ont également gagné des parts en termes relatifs, selon le Swiss Payment Monitor, qui examine le comportement de paiement de la population suisse.

L'argent liquide reste le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse: 29% des paiements quotidiens étant effectués en numéraire

Tandis que 27% des transactions sont réalisées avec les cartes de débit , et 18% les cartes de crédit, selon une récente étude de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et de l'Université de Saint-Gall. (mbr/ats)