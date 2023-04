L'ancien président américain Barack Obama est attendu samedi soir au Hallenstadion à Zurich. Image d'archives: sda

Voici ce que vient faire Barack Obama samedi à Zurich

Barack Obama sera de passage sur la scène du Hallenstadion de Zurich ce samedi. «Invités surprises exceptionnels» et discussions sont au menu de la soirée.

L'ancien président américain Barack Obama est attendu samedi soir au Hallenstadion à Zurich pour une soirée appelée «An evening with president Barack Obama». Plusieurs invités participent à l'évènement.

La soirée débutera sur une série de rencontres avec «des invités surprises exceptionnels», selon les organisateurs. Ils aborderont différents thèmes tels que la créativité, la responsabilité entrepreneuriale, le leadership et la transformation par l'action.

Dans la deuxième partie de la soirée, Barack Obama discutera de ces sujets avec l'animateur Klaas Heufer-Umlauf, présentateur de télévision allemand. Des soirées similaires ont lieu à Amsterdam le 1er mai et à Berlin le 3 mai.

«Rien n'est laissé au hasard»

La ville de Zurich est responsable de la sécurité de l'ancien président américain. Les mesures sont mises en place en concertation avec le «Secret service», responsable de la sécurité du président des Etats-Unis et des anciens locataires de la Maison-Blanche.

Cette première visite de Barack Obama en Suisse est minutieusement planifiée, a indiqué Nader Korayeim, organisateur de la soirée, dans une interview accordée au Tages-Anzeiger. «Rien n'est laissé au hasard», souligne-t-il. Il ne précise pas combien Barack Obama reçoit pour sa prestation.

La vente des billets se déroule «raisonnablement», selon Nader Korayeim. Il ne s'attend toutefois pas à ce que le Hallenstadion affiche complet.

La soirée est organisée par expansion.space, une division de la société Streetlife international. Basée en Allemagne, elle organise des concerts et des soirées évènementielles. «Expansion.space est une plateforme pour les alphas et les omégas, les illuminés qui conduisent le changement et font bouger les gens», peut-on lire sur le site internet de la société. (sas/ats)