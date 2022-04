«Même avec une loi durcie – l’avant-projet stipulant que le parent chargé de l’enseignement à domicile devra être titulaire d’un diplôme au moins équivalent à un CFC –, nous n’aurions certainement pas pu davantage détecter de failles dans cette famille, dont le père et la mère étaient, par ailleurs, porteurs de diplômes d'études supérieures. Et dans l'hypothèse où des fonctionnaires de la DGEO auraient effectué une visite au domicile de cette famille, il est probable que tout élément suspect aurait été soustrait à leur regard. La fille du couple, non déclarée, comme la mère, aux autorités vaudoises, aurait été cachée le temps de la visite.»

Un fonctionnaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.