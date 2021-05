Vert, jaune, rouge: à quoi servira concrètement le certificat Covid

Suisse

Le Conseil fédéral a désigné mercredi les secteurs qui devront exiger un certificat Covid et ceux qui ne pourront pas le faire. Distribution du sésame par étapes dès le 7 juin.



Le Conseil fédéral a décidé mercredi de créer un code couleur pour désigner les endroits où le futur certificat Covid sera exigé et où il sera strictement interdit. Ce passeport sera délivré aux personnes vaccinées, guéries et testées négatives. Il sera compatible avec le passeport Covid de l’Union européenne et son code source sera publié.

Les premiers certificats seront distribués par étapes à partir du 7 juin 2021 et à la disposition de toute la population au plus tard fin juin. Ceci avant même que la décision finale du Conseil fédéral soit prise, le 18 juin, après une période de consultation. L’entrée en vigueur du sésame est annoncée pour le 1er juillet.

Vert: utilisation exclue

Il s’agit des lieux de la vie quotidienne et les rapports avec les autorités. Ici, le certificat est explicitement interdit car ce domaine relève soit de tâches étatiques, soit de droits fondamentaux et de libertés fondamentales.

Par exemple:

manifestations privées et religieuses

transports publics

commerces

lieu de travail

les écoles

Orange: utilisation facultative

Il s’agit des lieux qui ne font pas forcément partie du quotidien, mais qui sont fortement fréquentés. L’idée n’est pas forcément d’utiliser le certificat, mais de l’exiger si la situation épidémiologique se dégradait.

Par exemple:

Bars

Restaurants

Manifestations publiques (sportives, culturelles, etc.) jusqu’à 1000 personnes

Hôpitaux et EMS

Etant donné que ce domaine concerne souvent des rapports de droit privé, l’utilisation du certificat doit être facultative jusqu’à ce que les plans de protection puissent être supprimés. Il est aussi possible que des lieux exigent le certificat pour ne pas avoir à imposer d’autres mesures de protection.

Rouge: utilisation exigée

Il s’agit ici de tout ce qui concerne le transport international de voyageurs et les lieux sensibles d’un point de vue épidémiologique. Ce sont des lieux où le certificat pourrait être obligatoire sur une courte période avant qu’une part suffisamment grande de la population soit vaccinée.

Par exemple:

Grandes manifestations

Discothèques, clubs

Voyages en dehors de la Suisse

