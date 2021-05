Le terme du succédané de viande englobe une quantité de produits aujourd'hui largement disponibles en Suisse. Selon la définition de la Confédération, il désigne tous les produits visant à remplacer la viande et ses multiples caractéristiques (texture, goût, apport en protéines). On parle ainsi de succédanés aussi bien pour le tofu, les falafels, les «imitations» (burger, nuggets, boulettes, etc.) que pour la viande de synthèse ou cultivée en laboratoire.