La saison des avalanches n'est pas finie, prudence!

En Suisse, le passeport vaccinal ne plaît pas aux pharmaciens

En l'absence de doses suffisantes de vaccin, les pharmaciens genevois et vaudois jugent un tel passeport discriminatoire. Pour eux, cela reviendrait à priver l'accès aux manifestations et aux déplacements pour les personnes non vaccinées.

Le passeport vaccinal est déjà une réalité dans certains pays, comme l'Israël ou l'Islande. En Suisse, elle soulève surtout des critiques éthiques et juridiques. Les pharmaciens suisses annoncent leur opposition, retour sur les arguments.

Ce que c'est: un dispositif qui permettrait à un individu de prouver qu’il a été soit vacciné contre le Covid-19, soit qu’il dispose d’anticorps après qu’il a attrapé ou est guéri de la maladie, soit encore qu’il a effectué un test PCR ou …