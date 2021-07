Un conflit couve entre le ministre de la Santé, Alain Berset, et les cantons au sujet des tests Covid dans les écoles. Ces derniers ne sont pas tous prêts à appliquer la mesure alors que le risque de transmission est élevé après les vacances.



christoph bernet / ch media

Les fractions mathématiques, le vocabulaire anglais et l'utilisation du plus-que-parfait ne préoccupent sans doute pas la grande majorité des écoliers suisses en ce moment puisque toutes les écoles sont actuellement en vacances. Parallèlement, le monde politique est aussi au repos. Après sa dernière réunion, il y a trois semaines, le Conseil fédéral a pris congé pour la pause estivale.

Toutefois, les écoles, actuellement fermées, menacent quand même de perturber le calme politique de l’été. Le conflit entre le ministre de la Santé Alain Berset (PS) et les directeurs cantonaux de l’instruction publique, révélé il y a trois semaines, continue de s’envenimer.

Le Conseil fédéral tente de calmer le jeu discrètement. Mais en même temps, il fait pression sur les cantons pour mettre en place des procédures de tests Covid réguliers lors de la rentrée scolaire 2021. Le temps presse: en Argovie, par exemple, la nouvelle année scolaire commence le 9 août, déjà. La plupart des cantons suivront une ou deux semaines plus tard.

Le conflit a commencé par les déclarations d'Alain Berset lors d'une conférence de presse à la fin du mois de juin. À ce moment-là, le ministre de la Santé avait déclaré avoir «un peu de mal» avec la réticence de certains cantons à effectuer des tests réguliers et à grande échelle dans les écoles. Or, selon les experts, il s'agit d'un «élément central» pour ne pas perdre le contrôle de la pandémie, a déclaré le Conseiller fédéral. Il avait ajouté:

S'ils refusent, la situation épidémiologique menace de s'aggraver, ce qui obligerait le Conseil fédéral à prendre de nouvelles mesures: «On ne peut pas laisser faire».

La réprimande du Conseil fédéral a été mal accueillie par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Immédiatement, sa présidente Silvia Steiner, directrice de l'éducation du canton de Zurich, a exprimé dans une lettre son «étonnement» face aux déclarations du ministre de la Santé.

La mise en œuvre des tests dans les écoles relève de la responsabilité des cantons. Alors que de nombreux cantons mettent en œuvre des tests répétitifs et à grande échelle, d'autres lient les tests au nombre de cas ou à d'autres critères.

Dans tous les cas, les cantons assumeront leur responsabilité dans la lutte contre la pandémie. Silvia Steiner a conclu sa lettre par ce coup de semonce poliment clairement fédéraliste:

Entre-temps, le Conseiller fédéral Alain Berset a réagi aux manifestations de mécontentement. Il y a quelques jours, il a envoyé une réponse à la présidente de la CDIP, qui a paru dans le journal Schweiz am Wochenende. Bien entendu, le Conseil fédéral respecte la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, a-t-il précisé au début de la lettre.

Toutefois, après les subtilités initiales, le ministre de la Santé s'exprime sans détour. En automne, les écoles seront confrontées à une nouvelle situation pour faire face à cette crise: