Deux tiers des Suisses sont en faveur de l'extension du certificat Covid



Visiblement les Suisses sont plutôt d'accord avec la politique du Conseil fédéral. Mais que pensent-ils de la vaccination obligatoire ou des tests payant? Par ici pour avoir la réponse 👇.

Qui soutient l'extention du certificat?

Plus de deux Suisses sur trois soutiennent l'extension du certificat Covid, selon un sondage de Tamedia et 20 minutes. Interrogés s'ils soutenaient la décision du Conseil fédéral d'élargir l'obligation du certificat Covid aux restaurants, musées et salles de fitness, voici ce que les sondés ont dit:

57% ont répondu «oui».

10% «plutôt oui»

L'extension est soutenue par les sympathisants de tous les partis, à l'exception de ceux de l'UDC qui la rejettent à 61%. C'est parmi les partisans des Vert'libéraux que le soutien est le plus élevé (82%).

Là où une extension est bien vue

Près de deux tiers des sondés (59%) estiment que le certificat Covid devrait être obligatoire dans les hôpitaux et les maisons de retraite .

. Son emploi dans les bars et les restaurants récolte 58% d'avis favorables.

Là où une extension est mal vue

Le certificat Covid dans les universités: 40% sont pour.

Utilisation au travail: 28% sont pour.

Utilisation dans les transports publics: 26% sont pour.

Utilisation l'école: 20% sont pour.

Utilisation dans les commerces: 18% sont pour.

A propos de ce sondage Le sondage a été mené par 20 minutes et Tamedia en collaboration avec l'institut LeeWas. Il a été réalisé du 24 au 26 septembre auprès de 12'743 personnes de toute la Suisse, dont 3576 Romands. La marge d'erreur est de +/- 1.5%.

Et les tests payant?

Près de deux tiers des personnes interrogées (63%) approuvent, en outre, la fin des tests gratuits. Comme pour l'extension du certificat Covid, cette mesure est soutenue par les sympathisants de tous les partis à l'exception de ceux de l'UDC qui la rejettent à 53%. Ici aussi, le soutien le plus fort se trouve chez les partisans des Vert'libéraux (78%), suivi par ceux du PLR et du Centre (75%).

Et l'obligation vaccinale?

Quant à la vaccination obligatoire, trois personnes sur cinq s'y opposent. Il existe toutefois des variations selon les classes d'âge. Ainsi, une majorité (56%) des plus de 65 ans y est favorable. (jah/ats)

