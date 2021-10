Suisse

Certificat Covid

Certificat Covid: Devra-t-on le montrer dans les stations de ski suisse?



Devra-t-on montrer son certif' Covid au ski? Deux scénarios se dessinent

Exiger ou non le certificat Covid dans les domaines skiables est un casse-tête pour les exploitants. Si rien n'a encore été décidé, plusieurs cas de figures sont discutés en Suisse.

Toute personne qui va skier en Autriche ou en Italie cet hiver devra être munie d'un certificat Covid. Mais cela ne s'arrête pas là. Le port du masque FFP2 dans les télécabines du téléphérique sera également obligatoire.

Mais quand sera-t-il en Suisse cet hiver? Pour l'heure, rien n'a encore été décidé. «L'objectif doit être une solution uniforme dans toute la Suisse afin qu'il n'y ait plus de patchwork», souligne René Koller, directeur de Bergbahnen Sörenberg (LU), dans les colonnes du Tages Anezeiger.

Les scénarios possibles

Actuellement, deux cas de figure sont discutés, explique le quotidien alémanique. D'abord, le statu quo, c'est-à-dire les mêmes exigences que dans les transports en commun. En d'autres termes, aucun masque ne serait nécessaire sur les pistes, mais il serait obligatoire dans les cabines téléphériques. Par ailleurs, seuls les détenteurs d'un certificat auraient accès au restaurant d'altitude.

Le deuxième scénario - similaire à l'Autriche ou l'Italie - consisterait à exiger le certificat Covid sur l'ensemble du domaine skiable, comme Lukas Engelberger, président des directeurs cantonaux de la santé, l'a mis en perspective dans une interview donnée au Tages Anzeiger. Les masques ne seraient plus nécessaires et il n'y aurait plus de restrictions. Cependant, les domaines skiables se priveraient d'une très grande partie de non-vaccinés.

De l'Alpstein en passant par les Grisons et la Suisse centrale jusqu'au Valais, la patience reste de mise pour l'instant. Il n'en demeure pas moins que si le précieux sésame est finalement imposé dans les stations, la question de savoir qui effectuera les contrôles risque d'être source de vives tensions. (hkr)

