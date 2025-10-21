Le trafic ferroviaire est fortement perturbé en Suisse romande (image d'archives). Image: KEYSTONE

C'est le chaos ferroviaire en Suisse romande

Le trafic CFF est fortement perturbé ce mardi entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, ainsi qu'entre Genève et Lausanne. Des retards et des suppressions sont à prévoir.

Plus de «Suisse»

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce mardi en Suisse romande. Sur la ligne Lausanne-Yverdon-les-Bains, tous les trains sont supprimés entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz.

L’interruption touche les trains grandes lignes (TGV, IC5, IR57) ainsi que les lignes régionales R1 à R4. Elle est censée durer au moins jusqu’à 17h00, précisent les CFF.

«Le personnel pour les réparations de la ligne de contact est sur place, et va débuter les travaux», a annoncé l'entreprise sur son site internet vers 8h30.

«La situation pour la reprise du trafic est toujours en cours d'analyse» Les CFF, à 12h30.

En attendant, des bus de substitution circulent selon l'horaire communiqué et annoncé dans l'horaire en ligne.



Des agents pourvus d'un gilet jaune sont présents en gare d'Yverdon, Cossonay, Renens et Lausanne, afin de fournir aux passagers toute information ou assistance dont ils pourraient avoir besoin.

Les voyageurs entre Lausanne, Genève, Zürich, Biel/Bienne, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains sont redirigés via Berne ou Fribourg, selon leur destination. Les CFF recommandent aux passagers de consulter régulièrement l’horaire en ligne et regrettent les désagréments causés par cette interruption.

La ligne Genève-Lausanne restreinte

Une perturbation est également en cours sur la ligne Genève-Lausanne. Selon les CFF, un dégât à la voie entre St-Prex et Morges en est la cause.

La restriction touche la ligne IR90. Elle dure au moins jusqu'à mercredi 1h30. (mbr/jzs)