38 liaisons supprimés entre Brigue(VS) et Domodossola (I)

Dans l'immédiat, ont précisé les CFF, les voyageurs sont priés de se rabattre sur les 278 liaisons hebdomadaires qui pourront être maintenues. L'horaire adapté est disponible sur l'application de l'ex-régie et via le centre de contacts (0848 44 66 88). (tib/ats)

Les trains Intercity et Interregio sont supprimés dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre , précise la compagnie dans un communiqué vendredi. Les liaisons Eurocity et les Regio express du BLS ne sont pas concernés. Ces derniers disposent d'une autorisation.

A partir du 1er janvier, 38 liaisons ferroviaires hebdomadaires sur 316 entre Brigue (VS) et Domodossola (I) seront supprimées. Cette situation est liée à une autorisation manquante de la part des autorités italiennes relatives à la protection incendie, ont indiqué les CFF.

À compter du 1er janvier, les trains Intercity et Interregio entre Brigue (VS) et Domodossola (I) seront supprimés dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre.

Certains trains seront supprimés entre Brigue (VS) et Domodossola (I).

Keystone

