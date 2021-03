La soeur de Kim Jong-un menace les Etats-unis

Kim Yo-Jong, «petite soeur de» mais pas seulement. Au fil des années, la soeur cadette du leader nord-coréen a su s'imposer comme une des personnalités les plus puissantes du régime.

La très influente soeur du leader nord-coréen Kim Jong-Un s'en est prise mardi à la Corée du Sud et aux Etats-Unis, alors que les nouveaux secrétaires américains à la Défense et aux Affaires étrangères entament une visite à Tokyo et Séoul. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken va également rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Anchorage (Alaska), lors de ce même déplacement.

Les avertissements de Kim Yo Jong adviennent peu après le début de manoeuvres …