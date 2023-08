Le tunnel ferroviaire du Gothard fermé jusqu'à mercredi soir

Il s'agit d'un train de marchandises en provenance d'Italie et à destination de l'Allemagne. Vingt-trois wagons, sur un total de 30, ont déraillé lors de l'accident. (ats)

Concernant les raisons de l'accident, les CFF ont évoqué un problème du train. Les voies et les aiguillages du tunnel étaient en bon état, ont-ils ajouté. La partie avant du train dans le tunnel n'a pas encore été libérée par les autorités chargées de l'enquête.

En ce qui concerne le trafic routier, les vacanciers de retour du sud ont dû s'armer de patience devant le portail sud du tunnel du Gothard. Vendredi après-midi, un bouchon de 10 kilomètres s'étendait entre les localités tessinoises de Faido et Airolo, équivalant à 01h40 d'attente. Les bouchons sont courants sur cet axe à cette période de l'année.

L'accident s'est produit à un très mauvais moment, a déclaré Rudolf Büchi, responsable adjoint de l'infrastructure aux CFF. Avec la fin des vacances, le trafic est intense, a-t-il ajouté. De plus, la Street Parade a lieu ce week-end à Zurich, où près d'un million de personnes sont attendues.

Plus de «Suisse»

Porsche, piscine et Harley: 3 cadres des CFF condamnés pour escroquerie

Migrolino se débarrasse de Starbucks et Selecta va le payer

Les plus lus

Terrorisme: 4 personnes arrêtées dans les cantons de Vaud et Neuchâtel

Fedpol et les polices cantonales vaudoise et neuchâteloise ont perquisitionné sept domiciles et arrêté quatre personnes jeudi, a annoncé le Ministère public de la Confédération (MPC). Ces ressortissants syriens sont accusés d'avoir apporté leur soutien à un groupe terroriste.

L'intervention a eu lieu dans le cadre de trois procédures pénales ouvertes à l'encontre de quatre prévenus entre janvier et septembre 2022, précise le MPC dans un communiqué.