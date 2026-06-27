Pour quand des trains mieux climatisés? Les CFF répondent

Les CFF se préparent à un avenir marqué par des températures toujours plus élevées. Un test réalisé en Suisse alémanique met en évidence d'importants écarts de température dans les trains, bus et trams, alors que les CFF promettent des systèmes de climatisation plus performants à l'avenir.

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«Pourquoi fait-il toujours aussi chaud?», lance une adolescente à son amie en montant dans le train de la ligne S19 à Zurich-Oerlikon. «Pourquoi il n’y a jamais de climatisation?».

Des scènes comme celle observée ce mercredi après-midi se jouent actuellement dans toute la Suisse. Le pays suffoque depuis plusieurs jours. Le pic de la vague de chaleur est en effet attendu ce week-end, avec des températures pouvant atteindre 39°C. Une première baisse du mercure est annoncée pour lundi.

Les nouveaux trains Siemens entreront en service dès 2031 sur le RER zurichois et en Suisse romande. Image: SBB

La chaleur met particulièrement les transports publics à rude épreuve. Les pendulaires ont des attentes élevées: ils souhaitent quitter un quai brûlant pour monter dans un bus ou un train climatisé. En voyageant avec les CFF, ils peuvent généralement compter sur un peu de fraîcheur, puisque la grande majorité des trains est équipée de climatisation.

«Tout ce qui est humainement et techniquement possible»

«Lors des journées où la température maximale atteint 30°C ou davantage, les espaces voyageurs sont refroidis d’environ 5°C à 10°C», explique un porte-parole des CFF à Schweiz heute. Selon lui, cette plage respecte les normes européennes en vigueur.

La régulation de la température est entièrement automatique. Chaque train est équipé de capteurs qui mesurent la température extérieure. Les mécaniciens ainsi que les contrôleurs peuvent en outre abaisser la température de deux degrés supplémentaires.

La température réellement atteinte à bord dépend toutefois de plusieurs facteurs, notamment du nombre de passagers, de la fréquence et de la durée d’ouverture des portes ou encore de la vitesse du train.

«Tout ce qui est techniquement et humainement possible est mis en œuvre pour maintenir les températures à un niveau agréable ou, lors des journées très chaudes, au moins en dessous de 30°C» Porte-parole des CFF

Les CFF disent renoncent à refroidir davantage les rames afin d’éviter des écarts de température trop importants pour les voyageurs et de limiter la consommation d’énergie.

Il y a encore quelques années, le groupe ne refroidissait ses trains que de 3°C à 5°C. Aujourd’hui, ils visent un écart de 5°C à 10°C.

L’entreprise ferroviaire a donc déjà adapté sa stratégie à l’évolution du climat. Mais elle entend aller encore plus loin, désormais qu'il est convenu que les journées dépassant les 30°C seront nettement plus nombreuses, à l'avenir.

Les nouveaux trains Siemens devront dépasser les normes

Quoi qu'il en soit, les CFF tiennent compte de cette évolution pour leurs futur matériel. Pour les nouveaux trains Siemens, commandés pour le réseau du RER zurichois, ils ont ainsi «défini des exigences plus élevées concernant les installations de climatisation que ce que prévoient les normes». Les 116 rames à deux niveaux entreront en service à partir de 2031.

Ni les CFF ni le constructeur Siemens ne souhaitent préciser comment les performances de refroidissement seront améliorées, ni comment les normes actuelles seront dépassées.

Interrogée à ce sujet, une porte-parole des CFF se contente d’indiquer que les exigences ont été «délibérément relevées afin de garantir un climat intérieur agréable même lors des épisodes de chaleur, qui seront plus fréquents à l’avenir». L’objectif est de disposer de «davantage de réserves et d’une plus grande robustesse lorsque les températures extérieures sont très élevées».

La capacité réelle des systèmes de climatisation des trains actuels, mais aussi des bus et des trams, a été évaluée lors d’un test réalisé mercredi après-midi par Schweiz heute dans la région de Zurich, alors que la température extérieure avoisinait les 35°C. Conclusion: les températures varient fortement, bien que tous les véhicules testés, à une exception près, soient équipés de la climatisation.

Les conditions d’exploitation diffèrent toutefois fortement. Dans les bus et les trams, un grand nombre de passagers se concentrent sur une surface réduite. Ils dégagent de la chaleur, tandis que les portes s’ouvrent fréquemment, en circulation urbaine, laissant entrer de l’air chaud. Il est donc plus difficile d’y maintenir une température agréable que dans les trains des grandes lignes, qui parcourent de longues distances sans arrêt et offrent davantage d’espace par voyageur.

Pour le confort, la température n’est toutefois pas le seul facteur déterminant. L’humidité de l’air et sa circulation jouent également un rôle essentiel. Un trajet effectué à 30°C, mais avec un air sec et un espace bien ventilé, peut être perçu comme plus agréable qu’un voyage à 26°C dans une rame chaude et humide.

Des systèmes de climatisation intelligents?

Une meilleure efficacité énergétique et un confort accru lors des fortes chaleurs pourraient être apportés par des systèmes de climatisation intelligents. Un projet de recherche mandaté par l’Office fédéral des transports travaille actuellement sur cette question.

Il teste l’intégration, dans un véhicule pilote, d’une nouvelle génération de climatiseurs dotés d’un algorithme capable d’apprendre. Celui-ci prend notamment en compte les prévisions météorologiques le long du parcours, le nombre attendu de passagers ainsi que la planification de l’exploitation afin d’anticiper les besoins.

Les Transports publics zurichois explorent eux aussi de nouvelles solutions. Une porte-parole indique que des adaptations logicielles ont été mises en œuvre sur les trams Flexity afin d’optimiser encore les performances de refroidissement. L’entreprise teste également un film de protection solaire destiné à limiter l’échauffement des véhicules et, par conséquent, à soulager les systèmes de climatisation.

Bonne nouvelle pour les deux jeunes femmes de la ligne S19. Elles sont tombées sur l’une des rares lignes où circulent encore des trains dépourvus de climatisation, en l’occurrence des rames à deux niveaux de type HVZ-Dosto. Mais il s’agira du dernier été sans climatisation sur cette ligne: dès l’an prochain, la S19 sera elle aussi exploitée avec des trains climatisés. (aargauerzeitung.ch) (trad. tib)