La gare de Lausanne est paralysée: plusieurs lignes perturbées

Des trains sont bloqués et ne circulent plus pour le moment: retards et annulations de train. La durée de la perturbation devrait durer jusqu'à 11h, selon les CFF.

Plusieurs trains ne circulent plus en gare de Lausanne. Les CFF indiquent qu'il s'agit d'un «dérangement technique survenu aux installations ferroviaires». Quant à la durée de la perturbation, l'ex-Régie indique qu'elle est «probable jusqu'à 11h».



Les lignes concernées par le dérangement sont: RE, IR90, S9, IC5, IC1, IR15.



Notez encore les informations suivantes:

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Berne voyagent via Bienne.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Bâle SBB voyagent via Bienne.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Olten, Aarau, Zurich gare centrale, Lucerne, Zofingen et Sursee voyagent via Bienne.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Fribourg voyagent via Yverdon-les-Bains.

(jah)