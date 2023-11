Plus de train entre Lausanne et Genève? Voici comment vous faire rembourser

Jeudi matin, le trafic ferroviaire a été paralysé suite à une panne des CFF à la gare de Renens impliquant la suppression de nombreux trains sur les lignes Genève-Lausanne et Morges-Lausanne. Mais sous certaines conditions (et si vous en avez la force), il vous sera possible de vous faire indemniser. On vous explique tout ici 👇

Quand prétendre à un remboursement?

Si vous arrivez à votre destination avec un retard d’au moins 60 minutes, vous pouvez prétendre à un remboursement de 25% de la valeur de votre billet.

Pour les retards d’au moins 120 minutes, le remboursement correspond à 50% du prix du billet.

Seuls les remboursements dont le montant est supérieur à 5 francs sont versés.

Si vous êtes détenteur d'un abonnement, le remboursement correspondra à la valeur journalière de l’abonnement.

On vous en parle ici: Perturbation générale des CFF en Romandie et bouchons ce jeudi matin

Comment se faire rembourser son billet CFF?

Si vous remplissez les critères mentionnés ci-dessus, vous pouvez compléter ce formulaire de demande en ligne. Attention toutefois à le faire dans un délai de 30 jours suivant votre voyage initial.

Est-ce possible d'annuler un billet CFF si je sais que le train aura du retard?

Au cas où le retard ou la suppression de votre train, fait que votre voyage n’a plus raison d’être, vous pouvez l’annuler et obtenir le remboursement du prix du billet.

Pour toute demande de remboursement, il faudra contacter l’entreprise auprès de laquelle vous avez acheté votre billet.

Puis-je prétendre à une indemnisation lorsque je rate un avion par exemple?

Sur leur site internet, les CFF assurent être tenus «d’acheminer les voyageurs à destination le jour même (destination finale sur le billet), même si cela implique plusieurs changements ou un détour».

Vous manquez votre avion à cause d'une perturbation CFF? Pas de chance puisque selon «la loi sur le transport de voyageurs», aucune indemnité ne vous sera versée si tel est le cas. Idem lors d'examens ou d'absence au travail.

(hkr/ats)