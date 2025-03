Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Ce mercredi matin, plus aucun train ne circule entre Genève et Lausanne. En cause, un événement externe entre Nyon et Gland.

Plus de «Suisse»

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Genève est interrompu entre Gland et Nyon, rapportent ce mercredi matin les CFF. Un événement lié à une cause externe en est la cause.

La restriction durera au moins jusqu'à 09:15. Les lignes concernées sont les suivantes:

TGV

IC1

IR15

IR57

IR90

IR95

RE33

Tous les trains entre Genève et Lausanne sont supprimés.

(sia)