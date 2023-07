Les CFF suspendent le trafic entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier

Des temps d'attente sont à prévoir, préviennent les CFF . A noter que le train qui vient depuis Bienne circule toujours jusqu'à Saint-Imier. Quant aux voyageurs entre Bienne et La Chaux-de-Fonds, ils transitent via Neuchâtel . (ats/svp)

Il a d'abord été décidé, jeudi en fin de journée, de faire ralentir les trains. Mais ceux-ci perdaient trop de temps. Les CFF, après des discussions avec la police et les organisateurs, ont finalement préféré interrompre le trafic ferroviaire et mettre en service des bus de remplacement.

A Saint-Imier, de nombreuses personnes participant aux RIA se trouvent aux abords des voies et les traversent à plusieurs endroits. La sécurité n'est plus assurée, indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, confirmant à Keystone-ATS une information de la RTS .

Plus de «Suisse»

Les trains ne circulent plus entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier, qui accueille en ce moment des milliers de militants anarchistes pour les Rencontres internationales anti-autoritaires (RIA).

Le Conseil fédéral veut faire des économies et voici où il pense trancher

Voici les deux plus gros émetteurs de CO₂ de Suisse

Voici le top 10 des patrons les plus payés de Suisse

Les plus lus

Quatre personnes foudroyées à Ménières (FR)

Deux personnes ont été foudroyées alors qu'elles travaillaient dans un champ et deux autres venus les secourir ont également été frappées. Un blessé grave est à déplorer.

Agées de 16 et 51 ans, les deux personnes qui oeuvraient dans le champ, au chemin de Malafin, ont été frappées par la foudre vers 08h30. Tous deux ont été blessés et emmenés à l'hôpital. Le plus âgé est «grièvement blessé», indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué, sans donner davantage de détails.