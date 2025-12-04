Image d'archives Keystone

Une collision perturbe le trafic CFF

Retards et suppressions sont à prévoir ce jeudi suite à un incident sur la ligne Lucerne–Olten. Plusieurs lignes sont touchées.

Ce jeudi matin, le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Lucerne–Olten, entre Sursee et Nebikon. Selon les CFF, la cause est une collision avec un véhicule. D’après la police lucernoise, il n’y a aucun blessé.

L’accident a d’importantes conséquences sur le trafic ferroviaire. Les lignes IC21, IR15, IR26, IR27, RE24 et S29 sont concernées et des retards et des suppressions sont à prévoir.

Des bus de remplacement circulent entre Sursee, Schnydermatt et la gare de Nebikon. Les voyageurs entre Berne et Lucerne sont invités à passer par Langnau. Ceux voyageant entre Bâle CFF, Olten et Lucerne, Arth-Goldau, Bellinzone, Lugano ou Milano Centrale doivent passer par la gare centrale de Zurich.

Enfin, entre Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Bienne et Lucerne, il est recommandé de voyager via Berne. Selon les CFF, la perturbation devrait durer jusqu’à environ 10h30. (dab)