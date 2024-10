Les trains CFF vont cesser de circuler à Genève pendant 20 heures

La gare de Genève Cornavin sera fermée du samedi 23 novembre à 19h au dimanche 24 novembre à 15h. Voici tout ce qu'il faut savoir.

La gare de Cornavin. Keystone

La circulation des trains sera interrompue à la gare Cornavin de Genève du samedi 23 novembre à 19h au dimanche 24 novembre à 15h. L'opération permettra aux CFF de mettre en service leur nouveau centre de commandes informatisé (enclenchement). Des bus, cars et trams de substitution sont prévus.

Pourquoi cet arrêt?

Du 21 au 25 novembre 2024, les CFF effectuent la transition de l’ancien système mis en service en 1986 vers le nouveau, annoncent-ils jeudi dans un communiqué. Doté de technologies plus avancées, le nouveau centre permettra d’assurer la bonne circulation des trains sur le périmètre de la gare dans le contexte de la hausse prévue du nombre de voyageurs sur l'axe Lausanne-Genève dans les prochaines décennies.

Quel secteur sera touché?

La mise en service du nouvel enclenchement de la gare de Genève nécessite une interruption totale du trafic ferroviaire sur le secteur Coppet – Genève – Genève-Aéroport – Bellegarde (F) – Annemasse (F) pendant 20 heures du samedi à 19h, au dimanche 24 à 15h.

Quelles solutions de rechange sont proposées?

Un important dispositif de substitution par bus, cars et trams est mis en place.

Les CFF recommandent de consulter l’horaire en ligne avant chaque voyage. Il faudra prévoir des temps de parcours prolongés pour l’accès à l’aéroport de Genève. Dès le 24 novembre, la numérotation des voies sera en outre modifiée en gare.

Combien de temps ont duré les travaux?

Les travaux de construction du nouveau centre de commandes se sont déroulés entre 2019 et 2024. «Véritable cerveau» de la gare, il sera chargé de contrôler et piloter l’ensemble des aiguillages et signaux ferroviaires.

Un nouveau bâtiment de service a été érigé et accueille aujourd’hui 88 armoires électriques. Le chantier a également permis de renouveler toutes les installations de sécurité et de gestion du trafic. Un tunnel à câbles de 110 mètres de long et 1,5 mètre de large a en outre été construit sous les voies au micro-tunnelier. L’année 2024 a été consacrée aux tests pour vérifier le fonctionnement de chaque installation, une par une.

Avec 1500 éléments commandés (signaux, balises, aiguillage, etc.), reliés par 230 kilomètres de câble, l’enclenchement de Genève deviendra le plus grand centre de commandes informatisé des CFF. Ce projet s’inscrit dans les travaux préalables à la gare souterraine qui visent à renforcer l’exploitation de la gare et garantir la circulation des trains pendant sa construction. L’investissement se monte à 116 millions de francs. (jah/ats)