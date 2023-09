Il fait chaud, très chaud dans le Gothard. Keystone

Les ouvriers CFF galèrent dans le Gothard: «on ne peut pas aller plus vite»

Il y a près d'un mois, un train de marchandises déraillait dans le tunnel du Saint-Gothard. Les travaux de déblaiement sont en cours et les ouvriers doivent composer avec des conditions de travail difficiles.

Gerhard Lob, Faido / ch media

Le trajet en minibus ne dure que quelques minutes. Sur 2,5 kilomètres, on descend dans la galerie jusqu'au niveau du tunnel de base du Gothard, à la station multifonction. Le responsable de la sécurité des CFF, Heinz Schneiter, conduit un petit groupe de journalistes dans le tube ouest, jusqu'à la voie rapide où s'est produit le terrible déraillement du 10 août, à environ quinze kilomètres du portail sud de Bodio.

Le train de marchandises 45016, qui se dirigeait vers le nord avec 30 wagons, a été séparé à cet aiguillage, appelé W386. Sept kilomètres plus tôt, une roue a dû se casser sur un des wagons. La partie arrière du train s'est alors dirigée vers le tube est au niveau de l'aiguillage. Seize wagons ont déraillé. Heinz Schneiter a été l'un des premiers à se rendre sur les lieux de l'accident. Il témoigne:

«C'était bouleversant, je n'ai pas trouvé les mots»

Il est néanmoins soulagé que personne n'ait été blessé. Un mois plus tard, le lieu de l'accident reste ravagé. Huit des wagons qui ont déraillé ont été évacués entre-temps, mais les huit autres se trouvent encore dans le tube ou dans le changement de voie, en partie écrasés ou à moitié renversés.

Le wagon à parois coulissantes le plus en avant a pulvérisé la porte de changement d'écartement de 20 tonnes et ne s'est arrêté que neuf mètres plus loin. Heinz Schneiter constate:

«Il est difficile d'imaginer les forces qui ont agi ici en quelques secondes»

Des odeurs et un tunnel qui doit être encore déblayé. Keystone

On le voit aussi aux mains courantes, en partie détruites par les traverses qui se sont envolées. Le sauvetage des véhicules est complexe. Ils doivent être démontés, tout comme les rails détruits.

Pâtes, bière et tessons de verre

Quelques boîtes de pâtes Barilla gisent encore sur le lit de la voie, qui a été équipée de chemins de remplacement.

«Le train était surtout chargé des denrées alimentaires, tout ce qui est envoyé d'Italie: pâtes, sauce tomate en conserve, bière, vin...» Tom Gut, responsable de la gestion du cycle de la vie et de la conservation de l'axe du Gothard à CFF Infrastrcture.

Il ajoute: «Au bout d'un moment, elles ont naturellement commencé à se détériorer et à sentir mauvais».

Les odeurs sont difficiles à supporter pour les ouvriers. Keystone

Il y a également beaucoup de débris de verre. Pour les travailleurs du tunnel occupés à nettoyer, les conditions ne sont pas faciles, d'autant plus qu'il fait parfois jusqu'à 40 degrés. Selon les CFF, les prescriptions de la Suva sont strictement respectées.

«Toutes les 45 minutes, les ouvriers ont droit à quinze minutes de pause, qu'ils peuvent passer dans une pièce réfrigérée» Tom Gut

Jusqu'à 50 collaborateurs travaillent sept jours par semaine en plusieurs équipes. Les travaux de déblaiement devraient durer jusqu'à fin septembre, et ce n'est qu'ensuite que les travaux de réparation pourront commencer.

Sept kilomètres de voies et 20 000 demi-traverses en béton sont endommagés. Sur place, les dégâts sont bien visibles, notamment sur les demi-traverses de la voie de gauche. Le train de marchandises a vraisemblablement parcouru plusieurs kilomètres avec la roue endommagée. Le wagon en question, avec l'essieu endommagé, a continué à rouler tout droit en direction du nord et a été sorti du tunnel entre-temps, selon Heinz Scheiter. Le déraillement ne s'est produit qu'au niveau du wagon de marchandises qui le suivait.

Certains politiciens tessinois, comme le conseiller national du Centre Fabio Regazzi, estiment que les travaux de remise en état durent beaucoup trop longtemps:

«Nous sommes tout de même en Suisse, pas dans un pays du tiers monde»

Cette déclaration a provoqué quelques irritations chez les CFF. Interrogé mercredi, le chef de l'infrastructure des CFF, Peter Kummer, a balayé les critiques:

«Nous travaillons à grande vitesse; on ne peut pas aller plus vite»

Les grosses machines ne peuvent pas pénétrer dans la montagne. Keystone

Les CFF ont en effet retiré des ouvriers d'autres chantiers et donné la priorité aux travaux du Gothard, avec l'aide d'entreprises tierces. Peter Kummer a également rappelé que l'accident a eu lieu au fond de la montagne, et qu'il n'est pas possible d'utiliser des engins lourds.

Mercredi encore, les responsables des CFF ne se sont pas exprimés sur le déroulement de l'accident ni sur les causes possibles, compte tenu de l'enquête en cours. L'enquête incombe au Service d'enquête de sécurité (Sust) et au Ministère public du canton du Tessin. Selon Peter Kummer, le Sust a en tout cas terminé ses investigations dans le tunnel.

Bientôt des trains de voyageurs dans le tunnel?

Depuis le 23 août, des trains de marchandises circulent à nouveau dans le tube est, non concerné par l'accident: quatre trains en convoi dans un sens puis dans l'autre. Il existe 100 sillons pour les trains de marchandises dans le tunnel et 30 via la ligne panoramique. Ce potentiel n'est, toutefois, pas entièrement exploité pour le moment.

En revanche, les trains voyageurs empruntent exclusivement l'ancienne ligne, ce qui entraîne un allongement du temps de trajet de 60 minutes. Il y a 40 000 places en semaine, 45 000 le samedi et le dimanche. Selon les CFF, les capacités sont actuellement encore 10% en dessous de l'objectif. On ne sait toujours pas quand le tube est pourra être utilisé pour le trafic voyageurs. Les CFF cherchent, en collaboration avec l'Office fédéral des transports, des solutions sûres pour un concept de sauvetage adapté, afin que les trains de voyageurs puissent également emprunter le tube est dans les meilleurs délais – le week-end en tout cas.

