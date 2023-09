CFF: importante perturbation en Suisse romande

Les CFF subissent une grosse perturbation. En cause, le trafic ferroviaire restreint fortement en gare de Genève. Sur X (anciennement Twitter), les CFF ont annoncé que la perturbation devrait durer jusqu'à 17h30 environ. Davantage d'informations sont toutefois attendues. Sont concernées les lignes du Leman Express, les InterRegio et les InterCity:

Plus de «Suisse»

Le trafic ferroviaire est restreint à la gare de Cornavin touchant ainsi plusieurs lignes en France et en Romandie. Voici ce que l'on sait de la reprise éventuelle du trafic.

Porsche, piscine et Harley: 3 cadres des CFF condamnés pour escroquerie

Les plus lus

Covid: «Remettre le masque serait une bonne idée pour certains Suisses»

Eris et Pirola, les deux nouveaux variants du Covid-19 ont été signalés en Suisse. Que sait-on sur ces nouvelles mutations et quels sont les risques? Un expert nous répond.

EG5, appelé Eris et BA.2.86, nommé Pirola, sont les deux nouveaux variants du Covid-19 qui sont apparus en Suisse ces dernières semaines et qui attirent l'attention des experts. Faut-il s'en inquiéter? Didier Trono, virologue et professeur à l'EPFL répond à nos questions.