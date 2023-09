«Un travail pionnier en Europe»: cette ligne CFF romande va tout changer

Le tracé de la future liaison Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds est défini et ce sera un véritable défi technique. Voici les 5 questions incontournables sur cette ligne.

Le tracé de la future ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, longue d'environ 16 kilomètres, est désormais connu. La variante retenue prévoit 1,4 kilomètre en surface pour la traversée du Val-de-Ruz. La combinaison de fortes pentes, avec une vitesse d’exploitation élevée, constitue une première en Suisse et même «un travail pionnier en Europe».

Combien ça va coûter et qui va payer?

Durant les trois ans d'études préliminaires, 14 variantes ont été étudiées et trois ont été approfondies, a déclaré, jeudi, Laurent Favre, chef du Département neuchâtelois du développement territorial et de l'environnement. La variante retenue coûtera 1,38 milliard de francs et prévoit une traversée partiellement en surface du Val-de-Ruz. Christophe Beuret, chef de la «section grands projets» de l'Office fédéral des transports (OFT) a expliqué:

«Les trois variantes étaient techniquement réalisables, mais celle retenue est la plus économique, avec une différence de 140 à 210 millions de francs par rapport aux deux autres, et est conforme aux normes environnementales et sécuritaires.»

En quoi cette ligne CFF se révèle être incroyable?

«Le projet de ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds constitue un travail de pionnier, car il doit assurer la combinaison de fortes pentes (jusqu'à 50 pour mille) avec une vitesse d'exploitation élevée (jusqu'à 130 km/h)», a expliqué David Fattebert, le directeur régional des CFF en Suisse romande.

«Les tests réalisés durant l'étude préliminaire ont montré que les aspects sécuritaires et que la robustesse du matériel étaient garantis.»

Plusieurs mesures d'avant-projet ont été lancées de manière anticipée pour connaître la géologie le long du tracé et pour, par exemple, étudier les flux d'air dans les tunnels, vu la différence d'altitude.

A quoi va ressembler cette ligne CFF?

La nouvelle liaison permettra de relier Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds en 15 minutes avec une cadence au quart d'heure. Le nombre de voyageurs devrait passer de 6000 à 12 000 par jour.

Si la nouvelle liaison va mesurer plus de 16 kilomètres, les nouvelles infrastructures ferroviaires seront d'environ 14 kilomètres, dont 90% dans des tunnels. Le tracé choisi prévoit la création d’une gare intermédiaire à Cernier, avec un tronçon à double voie de 732 mètres. Le coût de construction de cette gare, soit 45 millions de francs, sera à charge du canton, contrairement au reste qui sera financé par la Confédération.

A Neuchâtel, le portail d’entrée du tunnel est prévu à proximité du pont du Mail, dans le quartier des Portes-Rouges. A La Chaux-de-Fonds, le portail est prévu au nord-ouest du tunnel ferroviaire existant, le raccordement à la ligne ferroviaire actuelle se faisant au sud du pont de Malakoff.

Quels seront les prochains défis?

Avec un tronçon en surface, «il y a aura un impact sur les terres agricoles au Val-de-Ruz. Cette question est soignée et la commune de Val-de-Ruz y est associée», a expliqué Laurent Favre:

«Il y aura des parcelles à acquérir et on espère idéalement trouver un accord avec les propriétaires fonciers»

Le directeur régional des CFF en Suisse romande, David Fattebert, a ajouté qu'il est toutefois «beaucoup trop tôt» pour parler d'expropriation.

C'est pour quand l'ouverture?

La phase d’avant-projet va démarrer cet automne et durer deux ans. Le projet de construction sera ensuite mis à l'enquête publique. David Fattebert. précise:

«Il n'est pas possible de déterminer le début des travaux, car cela dépendra des éventuels recours. Quand on commence la réalisation, il faut compter sur une durée de sept à dix ans.»

Le directeur régional des CFF reste prudent sur le calendrier. Il a annoncé une mise en service de la ligne entre 2035 et 2040. (jah/ats)