«Quelle blague!» Les nouveaux casiers des CFF exaspèrent

Les clés et l'argent liquide, c'est du passé pour les CFF. L'entreprise numérise la consigne à bagages. De nombreux clients sont dépassés.

Gerhard Lob, Locarno / ch media

Choisir le compartiment souhaité, ouvrir la porte, insérer les bagages, puis les pièces de monnaie et enfin tourner la clé. C'est ainsi que, pendant des années, on a utilisé les fameux casiers à bagages des gares suisses. Et c'est encore le cas à de nombreux endroits. Mais dans ce domaine aussi, la tendance va dans le sens de la numérisation chez les CFF.

La dernière version de la consigne à bagages, que les CFF ont introduite jusqu'à présent dans 19 gares, est purement numérique. Ce qui signifie que sans téléphone portable ni données personnelles, il n'y a pas de casier.

Comment cela fonctionne-t-il?

Sur les compartiments à bagages fermés se trouve un code QR qu'il faut scanner avec la caméra de votre smartphone. Il renvoie à un site web sur lequel il est possible de choisir le numéro du casier. Il faut ensuite saisir son numéro de téléphone portable, mais aussi une adresse e-mail. Enfin, on est invité à payer - par carte de crédit, Postfinance ou Twint. Pour un petit casier et une durée de location de six heures, le prix est généralement de 6 francs.

Une fois le paiement effectué, un point vert s'allume sur le casier. Il suffit d'appuyer dessus pour pouvoir ouvrir la porte. Ce n'est qu'ensuite que le bagage peut être déposé et la porte fermée. Pour retirer un bagage, les CFF envoient par SMS et par mail un lien sous forme de «code de retrait» qui doit être activé pour ouvrir la porte.

Les CFF rejettent la faute sur les opérateurs

Locarno fait partie des gares où cette nouveauté a été récemment instaurée. Une visite sur place montre que de nombreux clients sont dépassés, surtout lorsque le paiement électronique ne fonctionne pas. Certains sont carrément désespérés. «Quel gâchis», jurent trois hommes qui se tiennent devant les casiers avec un trolley et des sacs à dos. Certains clients repartent exaspérés, bredouilles.

«On va emmener notre valise au restaurant...» Un voyageur

Une femme d'âge moyen s'accroupit par terre pour copier un code. «Quelle blague», marmonne-t-elle.

Les CFF nous indiquent que la connexion Internet à la gare de Locarno n'est pas suffisamment stable. Les clients qui ne peuvent pas ouvrir ou fermer le casier en raison de la connexion Internet sont donc priés de s'adresser au Centre de voyages ou, en dehors des heures d'ouverture, au Contact Center CFF - qui, rappelons-le, est payant.

«Il peut arriver qu'en raison d'une couverture réseau fluctuante - selon l'opérateur de téléphonie mobile - la connexion du smartphone ne soit pas assez bonne pour établir une liaison avec les casiers.» Les CFF

Le problème des heures d'ouverture

Il est également possible de déposer ses bagages au Centre voyageur CFF. Et il est même possible d'y payer en espèces. Seulement, les heures d'ouverture de ces espaces sont limitées. Dans le cas de Locarno, ils ferment à 19 heures en semaine et à 18 heures le week-end. Pour les personnes qui souhaitent récupérer leurs bagages après un concert ou une projection de film pendant le festival de Locarno par exemple, ce n'est pas une alternative.

Des questions se posent également en ce qui concerne les données saisies. Sans numéro de portable ni adresse email, rien ne fonctionne.

«Les données qui doivent être conservées pour des raisons comptables sont effacées après le délai légal» Les CFF

Dans les systèmes opérationnels, les données personnelles, c'est-à-dire l'email ou le numéro de téléphone, seraient anonymisées après 30 jours.

Outre l'ancienne variante des consignes bleues avec clé, les CFF proposent désormais dans de nombreuses gares des consignes rouges et grises qui peuvent être payées aussi bien en espèces que par carte.

Les clients obtiennent un reçu qu'ils peuvent scanner pour récupérer leurs affaires. Mais selon les CFF, ces casiers seront, eux aussi, progressivement numérisés. Les pièces de monnaie posent de plus en plus de problèmes. «L'entretien et la gestion des casiers avec acceptation de pièces de monnaie sont techniquement compliqués et nécessitent beaucoup de personnel», explique l'entreprise.

Pour les casiers bleus acceptant les espèces, la fin est programmée d'ici 2025. Ils seront ensuite numérisés et passeront à un fonctionnement sans argent liquide.